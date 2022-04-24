地盤選秀：紅磡黃埔街 抬頭見藍天 送走失修唐樓與鼠患

乜窿窿：紅磡黃埔街一帶

清拆時間：2021年

地盤面積：約11萬平方呎

背景：地盤橫跨紅磡區機利士南路、黃埔街、寶其利街、必嘉街、福至街，統稱為「黃埔五街」，涉13個收購項目，有指是歷來最大型的私人發展商重建計劃。現在僅餘下黃埔街18至20A號舊樓，樓下是「演唱會御用燒味」金源燒臘，據指店主有逾20%業權，曾因力抗強拍殺街而被報道。惟近日所見，樓上單位大多丟空，老闆表示待發展商通知後亦會搬走。黃埔街唐樓是該區最先建成的住宅，街坊稱「黄埔唐樓」。街頭面對紅磡灣，在1960年代增建紅磡碼頭和巴士總站後歷多次填海，海岸線至1996年消失。

舊·時·回·憶

養活冷門行業 價廉物美如深水埗

紅磡街坊吳力波憶起最早到訪黃埔街是因為1956年的雙十暴動，5歲的他在市面平靜後外出，於附近看到中國凍肉公司被打砸搶劫後的亂况。當時黃埔街唐樓剛建成，尚是清靜的內街，向海街頭是倔頭路，唐樓「直插進海」。街尾連接的寶其利街是露天街市，滿街菜檔商販，商業活動由此延伸進黃埔街。那時居民有一套對紅磡範圍的概念：「我們覺得紅磡是城、發展早；土瓜灣那邊是鄉下。紅磡去到差館里路口就完，再遠沒舖頭，都是金字頂石屋，一片荒蕪，就當是土瓜灣。」1960年代香港工業專門學院（理工大學前身）始有路通往機利士路，街上多了該校學生所需的電子零件店、影印店、租書店，他也經常到此購買收音機零件，深受年輕人歡迎的時新漢堡飽也在1963年開業。在此出入的亦有黃埔船塢工人，曾達4500人，多光顧周邊大牌檔。雖然殯儀館在1970年代起落戶，但他覺得沒影響到黃埔街的商店，因有條車流不斷的機利士南路分隔，儼如兩個世界。

黃埔街後方 分隔兩個世界

黃埔街唐樓分前座、後座，後座面向橫巷，租金便宜，適合做工場，如小寧波工場就設於後座，就算同街居民都未必知曉。街坊憶述，因1980年代末紅磡灣再填海，碼頭搬走後人流減少，附近又有殯儀業，故租金較低，吸納冷門行業如裱畫、鏡框、玻璃、理髮用品批發、漫畫店等，住在同區20年的街坊何柃經常來改衫和買理髮用品，感覺這邊似深水埗：「紅磡也分兩段，愈近黃埔愈中產，這邊生活指數就跟深水埗差不多。分界線是黃埔街後方、即以前黃埔船廠入口一帶。」她數算金源燒臘和榮發粉麵都「大件夾抵食」、利民診所收費相宜，皆因都做街坊生意或是自己舖。清拆後部分店舖在同區重開但難免加價：「說地產霸權好老套，但真的好影響生活質素，好唏噓。」

清拆消息約10年前傳出，改衫阿姨說業主一間舖收1200萬元，「收得來勢洶洶，驚覺黃埔街難保」。民間有保育聲音，她亦一直拍照記錄和訪問，但曾被髮型屋老闆反問她為何要保留：「我答說：這樣特別的事物，保留當然好。他說這裏又漏水、多老鼠、牆又爛，狠罵我一頓。我想每個人對市區重建發展的訴求都不同。有些人到快拆時就後悔莫及，像衙前圍村。」吳力波不覺重建可惜，他記得母親曾想過在黃埔街購置單位，但因伙數太多改變主意。他解釋其樓梯設計為符合建築條例和用盡空間而「走精面」，用走廊接駁前後樓梯，變相兩梯8伙人互通，影響衛生。清拆前他到訪丟空的唐樓，也覺環境惡劣。

海·邊·日·子

一上岸就到家 碼頭、泥地、火車軌任玩

麗姨在1961年隨家人從灣仔遷到黃埔街，記得當時是坐小艇於現時的迴旋處登岸。他們居於後座，父親在前座經營合成書局，出租漫畫、武俠小說，也賣香煙、汽水、租麻將，她和哥哥負責將麻將鐵盒和枱送到街坊的唐樓住處。朋友羨慕她有看不完的《老夫子》、《十三點》、《兒童樂園》，大家都住同一條街，從不打電話，去玩就直接喊上樓。因黃埔船塢有面圍牆阻隔，這又是倔頭路，家人任他們在街上踢毽、跳繩、打羽毛球。後來填海，她沒為海景消失而難過，因土地要閒置多年，那片泥地成為街坊的新去處：「沒欄圍起，任你玩。下雨會去那裏捉蝌蚪。和爸爸散步去尖沙嘴。最難忘是於現在海底隧道入口收費亭那裏中秋賞月。」

租書店水浸 全家起身搬

成長的樂子不絕，她會與朋友湊錢買麵包到碼頭，撿些報紙雜物，用鐵絲網烘麵包當燒烤；必嘉街以前有條通往黃埔船塢的九廣鐵路支線，他們把收集的荷蘭水蓋放在路軌，待火車輾平後就於中間鑿孔並用線串起，兩端一扯就是會轉動、呼呼作響的鐵片玩具。「你話當年我們成長的天地多大？跟你們的年代不同的。」夜晚沒有電視，街坊都「擔櫈仔」在街上乘涼，因兩邊都沒高樓，「你問我，我仲記得當年係好涼」。晚晚聊到十一二點，她覺得似篝火晚會，小朋友就樂得跳橡筋繩、捉迷藏。

麗姨口中盡是甜蜜回憶，唯一麻煩是水浸，因街道靠海的一端較高，遇上大雨或颱風，就看着渠道水位漲升，加上海水倒灌，他們家會浸到4吋。有時會預先搬走書本，但有時來得突然，「聽到水聲或街坊話水浸，就半夜兩三點，全家起身搬，現在說來好好笑，那時都辛苦」。故底層通常放價值較低或不太流行的書。合成後來由侄兒阿輝接手經營，他說逢颱風仍有水浸，故每間地舖門口都放了擋水板。又試過深夜水浸，隔天開門就見到書本在水上漂浮，這情形至2000年路面工程竣工才改善。

至於據說歸因於近海和食肆的鼠患，幾代紅磡人見慣不怪，人們下班後從碼頭和巴士總站回家，街尾齊集鹵味、牛雜、魚蛋等推車檔、大牌檔，阿輝記得有廚師總在後巷燒臘，引來蟑螂和老鼠。這問題在紅磡仍然未解：「以前都是夜晚才出動，現在每次去買菜，都見到老鼠在面前偷食。」《追憶龍城蛻變》 中有一則趣事，黃埔街居民憶述為鼠患而養貓，溫黛襲港時商店幾天沒開門，他便在街上拾起捲上岸的魚來餵貓。麗姨說至今每次經過地盤仍百感交集，「不賣也要強拍，於是我們幾兄妹一起到律師樓簽名，是父親留下來的，有種拱手相讓的感覺」。

未‧來‧憧‧憬

不再有老鼠漏水 蛻變要以人為本

阿輝仍住在同區，說這邊物價低、起居方便，只嘆在街上「望唔到遠」，不像以前望向黃埔街頭就是海，有人釣魚、坐船、上班上學。現在走一圈，都是行色匆匆的路人。何柃期望不再有老鼠和漏水，也想看到天空：「抬頭天空變得好細。香港很多人走了，已經不需要好多高樓，反而要留多些地方讓人生活。蛻變無可避免，如蛻變得好、更以人為本，我們會接受。」吳力波不滿重建，非出自不捨，而是覺得它與原本的居民無關，「應該找他們一同討論，但現在給他們一筆錢搬走，他們不能參與其中」。同區其實有家維邨重置原居民的先例，他質疑這做法為何不可推展。

港大城市規劃及設計系系主任何深靜指，他們的期望反映對宜居（liveability）的追求，有的發展商為提高樓盤價值或建高級住宅，都會納入考量。而保育憧憬和居民居住環境之間的落差，是許多市區重建項目面對的矛盾，在現實中少有兩全其美的方案。原則上雖可以拆除危樓，同時保留一部分建築，但因這有損發展商利益，通常要由政府或團體介入，或者提供補助才成事。以唐樓群為例，宜居度不及現代住宅，卻具有建築特色，自由市場下相信只有少數可被保留。例如中上環地段因為交通便利、多外籍人士租住唐樓，居住環境都因而改善，發展商收購清拆的成本不如其他舊區低，就自然打不了主意。但這又會生出士紳化問題：「居民被高收入人士取代，建築保留，但景觀變味，這在西營盤好明顯。」藍屋雖然「留屋留人」，但也非完美，有過多遊客打卡、修繕未如理想的意見。

收購方式 應給居民選擇

至於發展商收購方式，何深靜認為可參考荷蘭等國的做法，規定發展商預留某百分比面積予原來居民，或至少給居民留下的選擇，如補差價換相同面積的單位。在密集市區中加建大型項目，通風、日照都會影響鄰近居民，同區亦有殯儀業、大學、屋苑等，惟現時沒有相關諮詢法例，她建議發展商多邀請社區參與，「不要等蓋好了，人們投訴、好多矛盾才處理」。像市建局近年的規劃就以街區來審視，她覺得是進步，希望發展商也參考。目前，她預視紅磡發展會如同大角嘴和奧運站屋苑，不過這邊規模大得多，或許會與周遭社區更形割裂。

■預告

今期是地盤選秀最後一位「參賽者」，下月我們將公布選秀賽果，請來評審分享。

文˙ 梁雅婷

{ 圖 } 梁雅婷、袁智仁、受訪者提供

{ 插畫 } jat1zik6

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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