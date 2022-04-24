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2022年4月24日星期日
星期日生活
{記錄憂鬱達人}陳梓桓 為未來，虛實間尋香港面貌
昨日今日明日
明早你要踏進哪個試場？ 給動態應考DSE的你
什麼人訪問什麼人：演員塗黑扮菲傭惹歧視之嫌 菲律賓角色，不只菲律賓人演 專訪《淪落人》飾演菲傭的菲籍女演員Crisel Consunji（姬素．孔尚治）
周日話題：解構法國總統大選2022（下） 「馬克龍主義」的失敗
同場加映：「柴火如何燃點？」
平安祭：推進夢境，介入生活
白路的逆行手記
誰人日記：賺錢和態度
圖文城市：香港今日好精神
三松閣：不環保的偽善？
開門讀書：不尋常的尋常
同場加映：留下來的舊青年心理痛就苦中作樂
1000x1000 空想星期天
對號入座：《誰和誰共母》挖開被掩埋的真相
自吹自擂：《喪盡癲才》做明星就是演自己
家明雜感：《喪盡癲才》尼古拉斯基治回來了？
影片簡評
咩世界：第335期 ／社交恐懼
單元連載：單身看
單元連載：直度鳥．橫度貓
星期日文學‧不是愛國，是愛美——三島由紀夫與他的最後思辯
家常便飯：鄉愁是一個幾塊錢的菠蘿包
見字抄經：儒‧釋‧道 性命之學啱嘴形
綠色生活：尋回蕩失路蜜蜂 助牠們繁殖
地盤選秀：紅磡黃埔街 抬頭見藍天 送走失修唐樓與鼠患
未來城市：疫下「在家離世」需求增 簽署兩文件 如願逝去
白路的逆行手記
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【明報專訊】「不被情緒和環境所影響，專注地履行助產士的使命。外表冷酷，工作時卻抱着一團熱火，心無旁騖，醫院才是最自在的地方。看到產婦和寶寶的時候，觸動到最柔軟的內心，成了心裏最大的療癒！」
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