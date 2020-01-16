明早你要踏進哪個試場？ 給動態應考DSE的你

家寶、念慈、允行：

DSE終於開考了，你們計劃好了嗎？

去年聯校比賽你們得了亞軍，念慈在慶功宴上發表精彩演說，其後我們到小店消夜，談起公開試的「打氣宜忌」一幕歷歷在目：

家寶：唔該，唔好成日同我講「你會考得好㗎喇」，多謝合作。

念慈：但我覺得呢，「考衰咗唔緊要」呢句仲難聽囉。

家寶：哈哈，唔好提個「衰」字？

允行：都係──我自己呢，最怕人用「盡咗力就可以」同我打氣囉，盡咗力後結果不如人意，其實更傷心。

念慈：呢世人最盡力係準備難搞嘅DSE中文，我攞3就唔傷心㗎喇。

嗯。那就是「期待家寶成功」不行，「鼓勵念慈聚焦付出」、「安慰允行不怕失手」又不是的意思吧？這番真是令我記上半輩子的對話（2019），當老師好難！

靜下想來，你們說的不無道理。當不肯定自己做得到時，隨便一個人說半句「你會成功」，我無法裝成自信；擔心萬一結果不妙、許多東西要隨之泡湯時，「不要緊」三字成了否定我珍視之事的判決，難道要自欺微笑以對（2020）「沒關係」？正如我在允行的「Teen Chat」頻道節目指出：我們都想活得真誠，只是人大個後較擅長詐詐諦諦騙過自己，連為人打氣都落得半湯不水，倒是年輕人有時願意直率指出問題。

（不）可預測的考試

既然這方面限於資質，打氣暫不成，不如聊聊公開試吧。縱使DSE人言人殊，你或可在點滴回顧與前瞻中，想想此時此刻在香港應考對自己的意義？

個人而言，只有中學會考和高級程度會考經驗，孤證難立。聽說那個我未出生、仍有「小學會考」的1960年代，由於初中教育仍未普及，連升中的「參考資格」也不是人人有份，有些私立小學全級只能補送不足10人應考，莫論成功爭得補貼初中學位者更少，如果你是那時的小學生，你會是那十個之一嗎？

歷史學家陸鴻基老師書寫香港教育故事，把「公開試」放回數十年前的香港歷史脈絡中考察，結論是對當時的普通人而言，公開試是相對公平的選拔機制。特別是教育普及之後，雖然一般來說富足的物質條件多少有利於應考（2021），近至80年代，仍有家庭把高中機會留給男仔而冷待女兒，但公開試這把尺本身量度的不是人們的性別、種族、職業、宗教，至少你不用身光頸靚或變裝男生、毋須依賴關係或展示特定信仰，仍有機會透過「努力與才智」向上爬──只要在公開競賽中成績比他人優秀，你便取得晉級資格。對個別考生來說，比賽獲獎與否有時還需看天時地利，但公開試的選拔結果大體是可預測的。

對啊！所以你在考卷上龍飛鳳舞一刻，便親身參與了這個上流機制。大多數家長師生希冀在這把標尺上擠進前列，應試為中心的各種「計劃」應運而生：學校預早擬好3年藍圖，何時補課考多少次mock（每周上課少於六天不用想）、出版歷屆試題分析筆記，以及林林總總的拔尖補底措施；家長學生收集各校試卷、備好各類題型攻略、在家庭預算中留夠補習費、演習由住所到試場的最短路程，好不日常──直至這兩年多，香港遭逢多變，你們忽覺「好多嘢真係無（得）計（劃）」。

無計，是升中四暑期日營後，你們剛識了幾個投契的新同學一起午飯，過不久學校便因社會事件告停；無計，是聖誕前後剛返了幾個星期學，本地因恐怕傳入疫病而城市停擺……恍惚之間竟已中六，無計的是翻天覆地的生活形態延至2022，一家人苦撐兩年；無計亦是跟師友仍是聚少離多，最後上課日跟男／女神打卡機會泡湯，無計，係唔知老友移民講咩好。

無錯，文憑試開鑼，原來未真考先要快測，一旦顯示（可能）陽性，明明白白列印准考證上的「試場名稱及地址」、「各卷別開考時間」一概不算數，趕往竹篙灣途中你才發現「計劃是用來擱置的」，變幻才是永恆。回望你跟伙伴兩年多來留下這串足印（2017），不已說明你們是「測不準」時代的考生麼？

以二元思維看待考試的困境

人們說，每個年代總有不似預期的新事物，雖然毫無準備，如果考前心情緊張，突然碰到發哥在九龍城跑步互打招呼也不失樂事。要問考試傳統是否教育創新的包袱（2016），端看我們怎樣思考變與不變。

近十多年，香港年青人對一些舊事傳統興趣大增，其間許多香港人說守護、同樣多的人說革新。甲說守護原有價值、乙說他阻撓進步；到了甲說要去掉陳舊腐朽、乙又說他破壞優良傳統。時移世易之際，原本形態穩定的公開試隨之流動，不足為奇。

在亞洲，特別在大學學位不足時，公開試為人詬病的「傳統」之一是把惡性競爭當作合理，人人視其他考生為冤家，香港高中生對「談擾敵」（2018）的考場技法滾瓜爛熟。惡性競爭把人們分隔為「單打獨鬥」的個體，中斷本來命運與共的連結。

所謂「獨學無友，孤陋寡聞（2015）」也，競爭為本的考試制度，蠶食我們的眼光見地。我們受訓像鬥魚般活着，盲目尋找可噬咬的他者，一個不留換取片刻（虛假）安心。更可怕的是對立思維滋養內心的暴力種子，我們甚至如鬥魚般，殘酷攻擊鏡中的自己而不自知，偷偷以為輾壓了仇人而歡喜，強大而渺小。

二元世界觀最最暴力之處，在於播種「分別」於心田，訓練出精於以對立看世界：以為想想別人（2019）就會失去自己；總覺得談夢想必須在「有意義」與「實際」（2015）間（常見例子如「跟朋友開咖啡廳」與「高薪厚職」）二選其一，忘了反問why not both。

好喜歡慢鏡重看家寶搭着允行膊頭說「嗱，全部考生一齊面對，唔使擔心輸畀人嘅」那7秒短片，同行不是廉價地打完氣就走、是許下甘苦與共拍住上（或落）的承諾，在逐格播放細看時，才明白那是令人有多點勇氣超越二元的承諾。明早身處考試競技場的你，又想守護什麼、創出什麼？對號入座後，不妨靜觀那個背對着你的人，用心靈去看他臉上的歡喜和痛苦（不要上前用眼偷看，會犯規），你想把他當作英雄、反派、抑或是他、也是你和我？

不可叫人小看你年輕

回顧前瞻，為了理解明天為何選擇應考。

翻開舊報，1999年8月10日會考放榜翌日，是剛戒除毒癮、21歲的阿May的生存故事。她對記者說：「以前失去的，現在我想拿回；我要以最短的時間，學習最多的東西。」記者報道阿May成績未如期待，但讓我在意的是，公開試對阿May來說不是制度對她的評選，而是充實學習、是主動選擇以此取回曾經失去的，好去走下一步。無論考試能反映多少現實，你的語文數理、社會科學、藝術人文、應用學習等素養於你的意義，〈考生須知〉無法給你答案。

你或信心失落，認為社會遇危難時總有人乘亂打劫，損人利己，攫取本不配有的，對此我未能反駁。可你聽過你呱呱墜地前的舊事嗎？

約莫19年前，你家人或也曾彷徨活在未知病毒蔓延的香港，母親忽然檢測陽性知道你快會到來，小心翼翼把你安頓好在奇妙的子宮，卻天天憂心住在「疫廈」，無暇憧憬到你高中畢業時合照的欣慰。身體躁動那段日子，她或見證鍾尚志醫生及時吹哨警惕社區傳播，禁不住逾越不問世事的禁區（2018），第一次打上電台對公共政策發表意見；也許母親曾因謝婉雯醫生捨己體現對陌生人的手足之情，撫着肚皮流淚，默默存起那份標題〈香港女兒〉的剪報。也許，當年還有很多人物，無意間塑造她成為你出生一刻模糊見到的樣子，以及她當母親的想法。

2003至今，多少曾名列前茅或考試肥佬（甚或無緣升上中學）的港人前仆後繼，在壞時代活出人性，為的是似番個人。你將來為後進考生敘說的考試故事，也會跟求真、良善的追求有關嗎？人們創造，為要在限制困厄中打開可能和希望。設若你也不甘做考試的奴隸，不妨在這難以逆料的DSE之際，試試為自己填上「我在____之中找到快樂」（2016），走着瞧瞧公開試在你這藍圖中有無什麼可能位置吧。

宇軒老師

謎底 中文卷二寫作歷年試題

2015年：「獨學而無友則孤陋而寡聞」、「夢想看似不切實際，其實很有意義。」或者「夢想看似很有意義，其實不切實際。」

2016年 ：「我在____之中找到快樂」、「傳統往往是創新的包袱」

2017年：「足印」

2018年：「談知己／敵人」、「禁區」

2019年：「這一句話記上一輩子」、「想想別人」

2020年：「微笑以對」

2021：「隱藏」、「富足的物質條件有利孩子成長」

後記

本文見報之星期天係4月24日，打開每天介紹一部電影的《電影院的哲學家》，是日推介影片為黑澤明的《天國與地獄》，副題是「成功不值得讓你失去人性」。

撰寫本文時，我想起10年前的舊生，他高中時甚為享受天南地北自由自在的學習、找尋教科書以外「唔考都想知」的樂趣，卻出奇地說自己樂於用心去考公開試，說「因為想知道自己在全港學生中的位置」，提醒了我比較可以是中性的，就像單純知道我原來是男生中最矮的20%的事實。

雖然這名舊生高考沒有排到前列位置而走上別人眼中的大道，但他真誠的工作、對人文價值的關懷，容許他不靠公開試這把尺證明自己，近半年不單成為行業中頗受注目的實力新晉，更令人欣慰的，是他甚至已有能力提攜後輩了。

文˙潘宇軒

編輯•蔡曉彤

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