離開公開試很遠的人，大概只記得多年後的噩夢（「平安祭」今期主題），或曰成長必經的代價。潘宇軒老師念及學生今周二三考中文，以往年的中文考卷試題及剛完結的英文考試題目穿插成一篇（不是打氣）文章，與學生同行。文中提及的二元簡化思維角度，恰巧在菲籍演員Crisel Consunji回應港劇演員塗黑臉演繹菲傭爭議的訪問中，也大有觸及。

法國大選選民「左右做人難」，香港的憂鬱則是另一種左右為難，又一部不知香港會否有映期的電影《憂鬱之島》，幾代人講香港的昨日今日明日，同場加映黃碧雲的短文，寫政治和時代的殘忍。或像「舊青年」，用自己的方式，苦中作樂。

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編者話˙黎佩芬

圖•資料圖片

編輯•蔡曉彤

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