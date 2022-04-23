冬青根皮葉可入藥 三冬茶解毒利咽

另外，救必應和苦丁茶也來自冬青。林志秀指，前者是鐵冬青的樹皮或根皮，味苦、性寒，有清熱解毒、利濕止痛功效；後者是大葉冬青的葉，苦甘、大寒，有疏通清熱、除煩渴，同時有助降血壓、血脂，但較少入藥，多作茶飲。他分享，內地流行在夏天泡一壺苦丁茶，「3、4片茶葉已很苦，清熱效果非常好」，但體質虛寒的人不建議飲用，以免肚痛、胃痛。

冬青類中藥 配合其他藥方對付新冠

有研究顯示，冬青科植物對於治療上呼吸道疾病療效顯著。林志秀表示，他臨牀醫治感冒，尤其是喉嚨痛、喉嚨發炎、聲帶嘶啞、口舌生瘡等都會用到冬青藥材，「效果非常好，確實可以清熱毒，消炎止痛」。應對新冠肺炎一樣有效，「（冬青類中藥）可配合其他藥方，譬如銀翹散，可以適當加入崗梅根、救必應、毛冬青，需要醫師辨證論治」。

香港天氣溫熱潮濕，不少人都會飲廿四味清熱，原來很多涼茶舖的廿四味配方中都有崗梅根及救必應。林志秀曾聽胡秀英分享，小時候因服下救必應草藥，「救了她一命，從此與冬青結下不解之緣」。長大後，除了成為冬青專家，她又與已故中大中醫學院創院院長江潤祥合作，於1999年研發三冬茶，以崗梅根、救必應、苦丁茶為主藥，有清熱解毒、降火、利咽、生津功效。三冬茶因《中醫藥條例》實施，在註冊過程遇到問題而於2014年一度停售，至2019年獲發中成藥「涼茶製劑」牌照，今年重新上架。

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