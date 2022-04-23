冬青家族堅忍克難 春風中低調開花

「它們大部分在冬天也常綠青翠，所以叫作冬青。」香港中文大學生命科學學院胡秀英植物標本館館長劉大偉指，冬青科下只有1個冬青屬，屬下全世界有500至600個品種，其中香港約有20種。已故植物界權威學者胡秀英因發現和命名多個品種，被譽為「冬青之母」。

劉大偉表示，冬青是能適應不同氣候的常綠灌木或喬木，少數會落葉，一些在冬天結果，果實成熟時為紅或黑色。萬綠叢中點點紅，這種鮮明對比和配色自然令人聯想到聖誕，歐洲冬青（European holly，學名Ilex aquifolium）正是常常用作聖誕裝飾的植物。劉大偉補充，在香港以至亞洲都沒有歐洲冬青，但在香港能找到與它有幾分相似的冬青植物，如枸骨、小果鐵冬青等，同樣會在10至12月結出紅色果實，「撞正聖誕節，也很有氣氛」。

漿果狀果實 鳥兒美食

冬青的果實是漿果狀核果，「漿果很juicy，雀鳥普遍愛吃，所以（冬青）可以同生態做好朋友」，劉大偉說。常見的核果有桃、杏、布冧等，裏面堅硬的「果核」其實不是種子，而是木質的內果皮，裏面藏有一顆種子，劉大偉說：「桃那類核果只有1個果核，冬青就可以有2至6粒果核，稱為分核。」

開花才會結果，冬青的花也別具特色。劉大偉指，冬青花主要是白色、粉紅色，也有些是淡黃色，「比較細小，直徑都在1厘米以內」，而且是雌雄異株，「即是整棵都是男性花，或者全部都是女性花，是這個科的特性」（見「知多啲」）。

香港大部分冬青都長在較少人為騷擾的山野中，但有一些品種較常見，如毛冬青、梅葉冬青等，生長在郊野公園、郊遊徑等的森林邊緣和灌叢中，毋須「爆林」也能遇見。根據香港植物標本室資料，在香港有紀錄的冬青花期由3月至6月不等。在這個花開季節，記者跟長春社保育經理吳英嬋登上「山頂環迴步行徑」探尋冬青。這條老少咸宜的山徑，起點位於凌霄閣旁的盧吉道，連接夏力道，環繞一圈回到起點，可以輕易集齊多種冬青。

小花沿枝盛放 以量取勝

吳英嬋指，冬青沒有花果時十分低調，「如果是灌木的冬青，樹形不會很整齊『靚仔』，好處是可以在其他樹之間生長，但就變得不顯眼」。冬青的花雖小，但以量取勝，「一簇簇的一起開花，或者沿着整條枝條盛放」，是它們吸引昆蟲的「策略」。惟即使花朵盛開，也不會有濃郁香味，有心人還是要細心留意才不錯過。

「毛冬青開花時頗顯眼」，吳英嬋說，「花偏紫紅色，而且密集，所以盛開時，經過會看見一排紫紅色」。而毛冬青的果是紅色的，花、果都搶眼，具觀賞價值。此外，靠近一看，會發現它毛茸茸，「它的枝條、葉柄、葉底葉面都有毛，尤其是嫩枝、嫩葉會特別明顯」，她解釋，很多冬青都有被毛，但毛冬青的毛密且長，在各部分也清晰可見，因而得名。

另一種常見冬青是梅葉冬青，顧名思義，葉片長得像梅花樹葉。不過，吳英嬋指它還有很多名字。「除了葉似梅葉，遠望花的外形也有些像白色的梅花，是花柄稍長了少許」，因此也有人叫它「崗梅」，意謂山上生長的梅花；它又有別名「秤星樹」，秤星是傳統量重工具桿秤上的刻度，這種冬青的枝幹顏色較深，上有白點，有如秤星，因而得名。

梅葉冬青是香港少數會落葉的冬青，吳英嬋指「可能2月的時候只剩下樹枝光脫脫，現在春天整棵長出了新葉，感覺很清新」。沒有梅花那麼大朵搶眼，但細心欣賞，小小的白花也很優雅；梅花開花時已落葉，梅葉冬青的花卻有翠綠嫩葉相伴，十分清麗脫俗。

灰冬青與梅葉冬青恰恰相反，吳英嬋形容「不是人人會欣賞，它們喜歡炫耀；像土豪一樣，把有的東西全都堆砌出來」。因為灰冬青的葉柄和花梗都很短，密集的花果簇擁着樹枝，她笑言有密集恐懼症的人可能感到不安。不過大量而密集的小花能吸引昆蟲，當日記者就看見不少螞蟻在灰冬青上採花蜜。灰冬青並不常見，但在這條步行徑也能「捕獲」得到。

灰冬青是否因其樹皮灰色得名就不得而知，但綠冬青的嫩枝和葉的確全是青綠色！吳英嬋指，綠冬青又名亮葉冬青，因為其葉厚、革質、表面光亮。不少冬青均適應力強，吳英嬋表示，上述4種冬青同樣耐曬又耐陰，「毛冬青、梅葉冬青、灰冬青、綠冬青等，能忍受暴曬或貧瘠的地方，而如果有遮蔭，更會生長得很理想，可以適應的範圍很廣泛」。她舉例，植樹多年的長春社，曾在香港各處種植綠冬青，即使是超大風的彌勒山，綠冬青都能生長得很粗壯。

劉大偉亦指，冬青的適應能力強，在香港很多地方都能茁壯成長。另外，他引述研究指，本地冬青具生態價值，有蜜蜂會採冬青的花蜜，並幫它們傳播花粉，果實則是果子狸和一些雀鳥的食物。下次行山，無論是春夏之際或秋冬之交，都可以細心欣賞冬青低調綻放的小花，或為人送上節日祝福的小果實。

● 知多啲

雌雄異株 聰明演化

冬青的特色是雌雄異株，雄花的花粉要被帶到另一棵冬青的雌花，受粉後才能結果，這豈不是增加了繁衍後代的難度？吳英嬋解釋，這是演化策略，起初沒有雌雄異株的時候，雌雄花同株或雙性花很容易自我授粉，導致基因的多樣性減低，為了讓基因遺傳下去之餘也能夠適應不斷變化的環境，慢慢演化成雌雄異株，「不同植株之間基因有少許差異，因此需要有交流，才能令後代的基因適應力高一點」。

看花蕊辨雌雄

看見一棵冬青，如何分辨它是男還是女？如果冬青上結有果實，當然立即知道那是女孩子；但若沒有花果或花苞待放時，便雌雄難辨，十分神秘！要耐心等待花開，才可以觀察和分辨植株的性別。劉大偉表示，「可以在不干擾、不傷害植物的情况下用放大鏡去觀察冬青花的結構，非常細緻。它們會分工，雌花不會浪費能量在做雄蕊的部分，反之亦然」。他指，雌花的雄蕊（即製造花粉的結構）退化，會較短小瘦削，雌蕊頂端接受花粉的結構則像一個很闊的碟，或者凸起像一個乒乓球。相反，吳英嬋指，如果花蕊呈鬚狀，明顯很長，遠距離也看得見，花朵中央又沒有球狀結構，就是雄花。

文：李欣敏

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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