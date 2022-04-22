未竟沙丘之旅 探索人與自然距離

「回想小時候，在幼稚園及公園，就一定想到在沙池玩沙。但長大後，或是現在的社會，我們會認為沙很污穢，碰了之後要洗手。即是，我們愈來愈少機會從大自然身上學習。」藝術家進士渉（Wataru Shinji）分享說。他與張徑（Lily Zhang）的聯展「沙」，把展場地面變成沙陣。開幕首周藝術家把沙疊出超過500個圓錐丘，中間找不到去路或腳印。他們在展覽期間每周把沙陣重塑一次，形成高低起伏及不同圖案。沙陣「一時一樣」，有時如山脈，有時如浪紋，有時向下凹猶如火山口。大自然的風及地心吸力把沙丘形成順滑的線條，靠人手及簡單工具可不那麼容易。記者在展場試着弄一個圓錐，盡見粗糙。二人邀請學生參與，合力製造一片片神奇風景，實在少點耐性及耐力也不行。

是山脈也是海浪 沙丘每周轉陣

張徑說他們一直對沙感到興趣：「沙不起眼，但它無處不在。它謙卑地存在，我們想實驗一下它可有的形態。」二人為多次獲獎的建築師，曾在美國、荷蘭、俄羅斯、日本、中國大陸、泰國等地主理建築項目及計劃，並於2020年來到香港，現任教港大及中大建築課程。他們指出，沙是建築物料中的原材料，今次展覽欲呈現沙的美態，充分表現創作是一個過程，即使再美仍不會長久。

作為專業建築師，他們也把自己領域的知識帶到展場，包括先了解整幢建築物的負重，計算可以放置的沙量。他們相當注重物料、空間及人的關係，透過建築師之眼看出其美麗。他們教路說：「展場有打燈，可以留意一下沙丘不同光影映照出的紋路。其實跟我們做建築設計及建模型時的思考很似，什麼面向有陽光、通風、視野，而人如何穿梭其中，均是人與所在環境產生的互動。」城市森林的建築總給人抵禦自然、將內外劃分的感覺，空間被人為控制。二人卻利用自己的知識，營造一個充滿感性的空間。

不用禁止牌 以設計引導遊人

「沙是地球的皮膚，而石及地質就如骨頭。」進士渉說。展覽2樓設有關於沙的知識展出，較為教育面向，並展出藝術家從世界各地蒐集而來的沙樣本，包括本港、新西蘭、加拿大、美國、德國等地，有各種種類、顏色，拼成如七彩繽紛的顏料盤。綠砂及藍色較為罕見；在香港東部的紅石門則是一片赤紅地景，源自氧化鐵與岩石礦物。除了自然環境，張徑提醒沙其實是很多人類文明產物及現代社會日常用品的原材料，包括鋪路建屋的水泥、玻璃，甚至每個人口袋中的智能電話。沙是世界上開採度第二大的自然資源，受全球化影響運輸至各地，需求亦不斷增加，引發過度開發的憂慮，影響海岸及相關生態。沙是手捉不緊的，人類利用工具把它盛載，發明方法把它凝固，得以成為另一工具。張徑說：「人類有很多可能，人可以創造，亦可以帶來摧毁。」

張徑和進士渉一直關注人與自然的關係，銳意將建築概念與自然融合。2011至2018年，進士渉為荷蘭一個擁有250年歷史的公園Park Vijversburg設計遊客中心，為了不影響歷史悠久的園林地景或破壞植物，建築的設計沿昔日三岔口大路而建，像水流一般注於樹木之間。去年，他們設計及建造中大建築學院的天台花園，並用上自然之法。首先，他們於不同位置分別種植草及各高度的植物，再用幼竹枝在花園上空搭出竹棚，竹棚如波浪有高有低。張徑解釋，竹棚低的位置，下方就是一些供欣賞的植物，遊人自然不會彎身走入去，而選擇坐到草地上去。不用一個「嚴禁」的牌子，不用建圍欄，空間設計引導遊人留意四周，避免破壞踐踏。

讓觀眾找尋互動方法

「Care（照料、關心、在意），是這個展覽想分享的理念吧，不止是被動地看大自然的美。這也令我想到自身可做的事，也是如何用設計去令人對自然pay more attention，活現人類及自然的力量及可能。」張徑進一步說。當然，他們在轉變沙陣時，亦加入自己的佈局，例如加入一些平坦的小徑。有觀眾來到會很興奮地觸碰沙，有觀眾曾不發一言，坐到沙中沉思，有觀眾踢到沙丘後很緊張，亦見有不少人在沙陣中拍照。然而，展場中沒有禁止標示，他們邀請觀眾以自己的方法進入空間，與沙顆互動。這個作品似乎想令觀眾更敏感地對待身邊的環境及他人，重要是更耐心地問一問自己希望如何介入此個空間。卻步抑或不如放膽嘗試？留下或不留下什麼樣的痕迹？有什麼感受及表達的可能？最後只靠自己回答，全都反映在沙子上的每一步，讓人想到共存的問題。

展場周一、二休息，藝術家趁這段時間轉沙陣，周三往往能看到沒有觀眾痕迹的畫面。沙丘慢慢「瓦解」，作為創作者，張徑坦言「會傷心」，但亦如生命給她的感受。經歷變更，他們又動手做新的，或者就是一片未竟之丘。張徑說：「即使一個足印，它也改變了整個景觀，令它不一再一樣。這是我們每天也在學習的事情，就是任何事都會改變，每一秒。」●

展覽「沙」

日期：即日至4月30日

時間：周三至日下午12:30至晚上6:30

地點：上環普仁街2號地下The Catalyst

門票：免費（需預約）

查詢：www.xevarion.org/sand-chi

備註：因應政府防疫措施，展覽開放時間以官方公布為準

文：劉彤茵

編輯：蔡曉彤

美術：張欲琪

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com