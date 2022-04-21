Style Hub：別注精品 向殿堂旗艦店致敬

【明報專訊】一間時裝旗艦店，只是售賣時尚精品的商店？對於一個具歷史故事的品牌來說，一座旗艦店建築物還承載着品牌的美學精神。位於巴黎蒙田大道（Avenue Montaigne）的 Dior 30 Montaigne旗艦店，自1946年開始起成為Christian Dior的總部，在這座原名為hôtel particulier的私人別墅中，有一道細緻雕花的扶手階梯，讓當時的顧客欣賞高訂時裝騷，它除了是顛覆時尚界的New Look的誕生地，亦是Mr. Christian Dior的藝術根源所在。兩年前，這間總店展開了翻新工程，早前重新開幕，不但換上了具時代氣息的新面貌，同時延續着品牌的傳奇。
為慶祝30 Montaigne重開（左），品牌特別推出一系列以這間總店為靈感的獨家別注精品，包括手袋、腕表首飾及家品等。現任創作總監Maria Grazia Chiuri和羅馬藝術家Pietro Ruffo合作，在經典袋款Lady Dior、Dior Book Tote（中）、絲綢方巾，以及Dior Mizza鞋面上飾以草圖，圖案中結合了Dior本人着迷的塔羅牌占卜藝術、hôtel particulier的傳奇外牆，以及品牌珍愛的符號和元素。要數當中最吸引的「紀念品」，莫過於是迷你手袋系列禮盒，分別為繡上草圖的Lady Dior、Dior Caro、30 Montaigne及Dior Saddle微型手袋（右）而設計，讓手袋增添收藏價值。
● Dior 2524 8277（置地廣場）