Style Hub：別注精品 向殿堂旗艦店致敬

【明報專訊】一間時裝旗艦店，只是售賣時尚精品的商店？對於一個具歷史故事的品牌來說，一座旗艦店建築物還承載着品牌的美學精神。位於巴黎蒙田大道（Avenue Montaigne）的 Dior 30 Montaigne旗艦店，自1946年開始起成為Christian Dior的總部，在這座原名為hôtel particulier的私人別墅中，有一道細緻雕花的扶手階梯，讓當時的顧客欣賞高訂時裝騷，它除了是顛覆時尚界的New Look的誕生地，亦是Mr. Christian Dior的藝術根源所在。兩年前，這間總店展開了翻新工程，早前重新開幕，不但換上了具時代氣息的新面貌，同時延續着品牌的傳奇。