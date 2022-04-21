Local Mode：跳出舒適圈 裸辭創業 首飾設計糅合建築美學

◆品牌名稱：Kinks Lab／（表）

品牌概念：縱然首飾和建築在比例上有很大差距，但在兩名創辦人的設計理念中，首飾和建築均以美化人體、空間為本質，並深信人性化的體驗，是作為設計世界中最基礎的元素。／（表）◆

本地珠寶品牌Kinks Lab的兩名創辦人兼設計師，Andrea Lau跟Sam Chan原本分別為建築師及建築設計師；Andrea於加拿大多倫多大學取得建築學位後回港繼續深造，並於香港大學進修建築學碩士期間認識了Sam，機緣巧合下決定共同創立首飾品牌。Andrea說：「雖然建築設計工作，是我們花了多年建立的事業基礎，但我們一直渴望發展自己的事業，希望能夠主導自己的生活，所以選擇開展跟設計有關的生意。」同樣對時裝設計擁有濃厚興趣的兩人，過往在公餘時間，亦有學習過首飾設計，因而選擇以這媒介作為起點，Sam補充：「當時Andrea剛考獲建築師執照，完成了個人里程碑，我們便決定要跳出舒適圈，裸辭創業，於2021年8月成立自己的首飾設計品牌。」

奇想、缺陷 帶來設計溫度

於建築界工作多年的Andrea及Sam，受其背景經驗啟發，品牌的所有設計均展現出一種強烈的立體感，跟現今市場上眾多首飾品牌相比，顯得格外獨特。從首個系列blob series（下圖）起，兩人借用了建築理論中的Blobitecture（流體建築）來轉化成設計語言，「Blob的形態不只着眼於流體的表面，而是一種利用立體建模技術去尋找形態的手法和過程」。

首飾隨意垂墜的流體造型呈現實驗流體的形態，帶出Kinks Lab所提倡的Experimental（實驗）、Bold （彰顯個性），以及 Contemporary （富現代感）的核心設計風格。在創作理念上，品牌致力從「有溫度」的設計與工業化對立特質中找尋平衡點，希望能創造出具人性的設計。品牌名字「Kinks」，正代表着奇想、缺陷的意思，兩人解釋，「以傳統金工鑄造的工藝，雖然不完美，卻剛好為現代技術注入溫度」。

向金工師傅拜師學藝

他們的建築與首飾，在設計上有着近似的地方，同樣運用立體空間概念，大家或以為分別只在於完成品的大小，但要實踐起來製成一件作品並不容易。「雖然在創立品牌前，我們具備了立體建模技術的知識，但欠缺把作品具體呈現的技術，所以特別向金工師傅拜師學藝，過程中，我們發現自身的立體設計技能，可以應用於製作複雜的蠟模上。」因此，Andrea和Sam放棄了工廠式的生產線，改為跟金工師傅合作，兩人在創作之餘，同時亦有着一份抱負，「希望為這有過千年歷史的首飾製作工藝，提供突破傳統金工樽頸位的解決方法」。在具現代感的設計中，結合金工師傅的傳統手藝，Andrea與Sam把實驗形態變成可穿戴的首飾，表達出一股獨特的美學概念。

雖然品牌成立日子尚短，但已憑着獨特創意而奪得數個設計獎項，包括於Muse Design Awards獲得銀獎殊榮。對於兩人來說，不但是一份肯定，還是一個讓他們繼續前進設計的動力。他們亦從設計大師的經驗中，豐富自己的視野。Sam表示：「最近看畢一本日本知名設計師水野學的著作，當中談及品味，他不相信品味是天生，而是透過後天對該着手的事情的深入認知而產生的。奪得設計獎的這份肯定，令我們更努力培養品味，希望設計出優秀的作品，畢竟我們的起步點比別人遲。」

用心製作「還是會被看見」

對於兩個時尚「局外人」來說，從創立到經營品牌，當中遇到什麼難處 ？兩人坦言：「創業前，我們對整個行業的運作一竅不通，在首飾或時裝行業中更是沒有人脈資源。」回想當初創業時，兩人在製作上更是經常「撞板」，例如曾透過網上找到日本供應商，心想Made in Japan的品質應該有保證，結果卻不似預期，不得不花時間重做。幸好兩人在機緣巧合下，認識了一名香港傳統金工師傅，經過持續交流，最終成功將立體建模及打印元素帶入金工工藝中，再加上Andrea與Sam均熟悉立體建模技術，「在生產蠟模前，以3D打印做出多個樣辦，並且跟金工師傅不斷互相配合，以調整至舒適佩戴為目標，最終令品牌的首個系列順利面世」。從這段經歷中，兩人亦學會與不同界別的人相處，「當然很多困難都不是一朝一夕能化解，但在合作過程中，我們明白到最重要的還是要真誠待人，虛心學習行業的運作及知識」。

另一方面，一如本地不少獨立時尚品牌，他們同樣要面對與fast fashion品牌競爭的情况。「他們每個月推出新款設計、限量版、特別聯乘系列……這些我們都難以做到，只能夠按着自己的步伐來做設計。」不過即使要與這股時尚勢力在市場上競爭，Andrea與Sam並沒有氣餒，反而更能看到自己的優點。「慶幸的是小眾市場仍有他們的粉絲，用心製作的產品，還是會被看見的。」

●查詢：Kinks Lab kinks-lab.com

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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