the buzz：採用全新可持續物料 快時尚決心創新變革

【明報專訊】時裝產業作為世界主要污染源之一,很多人也認定快時尚就是罪魁禍首,曾被視為當中龍頭的H&M過去飽受千夫所指。不過品牌亦很早意識到問題所在,可說是同業中最敢於正面回應的一個。品牌在可持續時尚的投入,甚至比任何快時尚以至高級時尚品牌來得更積極進取。全新推出的H&M Innovation Story - Cherish Waste系列,就是其中例證。品牌創意顧問Ann-Sofie Johansson接受明報life&style獨家專訪,解說如何將衣裳From the ex to the next。