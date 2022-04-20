綠黑雙色表圈 「左手版」腕表 驚喜登場

說實話，Rolex每年推出的新款腕表，大多時候只是外表轉換顏色和物料配搭。雖然每枚腕表看起來總是差不多，但當仔細研究卻會發現很多微小細節上的改動，而大家正是喜歡它這「歷久不衰」的設計，除了Rolex以外，沒多少品牌能夠做得到。所以品牌今年破天荒推出「左手版」GMT-Master II，絕對出乎意料！

先解釋一下「左手版」的意思：一般腕表表冠設在右邊位置，方便右手慣用手的人將腕表戴在左手時，可以右手拉出表冠調校或上鏈；但對於慣用左手的人來說，他們會傾向將腕表戴在右手腕，左手版腕表正是指腕表表冠設在左邊表側，讓腕表戴在右手時亦可輕易以左手調校表冠。東方表行大中華區市場推廣及網絡營銷主管曾子禧形容：「GMT-Master II一向受表迷歡迎，更是今年最矚目的Rolex新表，尤其今次推出的是綠黑雙色一體成形Cerachrom陶瓷表圈的設計，外形非常搶眼。小時數字和刻度用上PVD（物理氣相沉積法）鍍膜技術鍍上鉑金，更具質感。左撇子的設計跟一般GMT左右相反，令腕表更特別。大家最期待這枚腕表無可厚非。」

品牌一直以來只推出過極少數左手版腕表，大家或會以為左右相反的設計，只是簡單將表冠與表冠護肩移至表殼左側，但背後其實牽涉大量工序，例如機芯的日曆窗以及附有小窗凸透鏡的表面水晶玻璃，均需要調整或重新製作，而頂級天文台精密時計認證過程中的檢測流程亦需要重新調校。

同時讀取3時區時間

以往品牌曾推出紅黑、紅藍、藍黑等雙色GMT-Master II表圈，也曾在其他系列製作綠色表圈，但綠黑雙色款是首次在GMT-Master II中出現。GMT-Master推出之初，旨在幫助機師於長途飛行期間以腕表助航，雙向旋轉外圈及24小時刻度雙色字圈，正是方便指示日夜時間。到1982年推出的GMT-Master II，時針可以獨立按每小時幅度調校，三角形箭頭24小時指針結合旋轉外圈，可同時讀取最多3個時區的時間。今次的左手版腕表配備3285型機芯，配置專利Chronergy擒縱系統，動力儲備約70小時。擒縱系統以鎳磷製成，不受磁場干擾，機芯配備專利藍色Parachrom游絲，以順磁合金製成。Rolex末圈游絲能確保機芯保持規律運作，擺輪游絲組件亦配置高性能Paraflex緩震裝置，提高抗震力。

Air-King細節翻新

相比起GMT-Master，Air-King或者不是品牌的新表常客，對上一次有新款面世已是2016年。系列1958年首度登場時，表盤上已刻有「Air-King」字樣，極易辨識。6年前推出的Air-King配備黑色表盤，3、6及9時位置標示特大阿拉伯數字，分鐘刻度比元祖款式更顯眼突出，綠色秒針呼應品牌標誌顏色。

今年的翻新版驟眼看來熟口熟面，但仔細看會發現不少提升地方，例如指針及12時位置的三角形鐘點標記均塗有或填充新型夜光物料Chromalight，在黑暗環境中會發出強光。曾子禧表示：「以往表盤上以18K白金製造的3、6、9的小時時標，今次亦換上夜光物料，在黑暗環境同樣清晰。表盤方面，舊款的『5』分鐘刻度標示改為『05』，跟其他刻度同樣以兩位顯示，看起來更對稱。Air-King的直徑40毫米，尺寸剛剛好，不會太大，戴起來非常貼手。」

腕表配備2020年推出的3230型機芯，因為機芯零件本身已防磁，不再需要像以前的版本般在腕表內加入軟鐵防磁，故新表比舊款纖薄。新設計的表殼在表冠兩側加上表冠護肩，跟品牌其他專業表款一致。蠔式表帶比例亦經過重新調整，加寬了中間鏈節，並首次換上蠔式保險扣表帶，可防止帶扣意外開啟。另外亦安裝了易調鏈節延展裝置，佩戴者可輕易延長表帶約5毫米，隱蔽式耳蓋確保表帶和表殼有無縫連接的視覺效果。

3種飾面花卉表盤

雖然GMT-Master II、Air-King等男裝表也有不少女士捧場客，但Rolex今年也特別推出女裝花卉表盤款Datejust 31。 Datejust在1945年誕生時是世界上首款在3時位置設有日曆窗的自動上鏈防水天文台認證腕表，今次換上由24朵花卉組成的新表盤圖案，每朵花卉中央均鑲嵌一顆鑽石。

腕表有3款配搭，分別為白金鋼殼天藍色花朵圖案表盤、18K黃金配搭橄欖綠表盤、永恒玫瑰金鋼款配銀色表盤。後兩款外圈均鑲嵌46顆圓形鑽石，分別配備元首型表帶和紀念型表帶。曾子禧表示，腕表表盤採用太陽光線、啞面或粒紋3種飾面處理，帶來不同效果，而3款物料材質配搭亦帶來更多選擇。他個人推薦白金鋼殼天藍色款，三鏈節的蠔式表帶配搭三角坑紋外圈，感覺時尚優雅。

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文：張曉冬

編輯：陳淑安

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