童途有「理」：拆解小孩腳尖走路

3歲後未改習慣應求醫

腳尖行路有問題嗎？以腳尖走路有礙平衡，在上落樓梯時容易跌倒受傷。長時間以腳尖走路，亦會引致小腿肌肉緊繃和足部痛症。緊繃的小腿肌肉令孩子更容易以腳尖走路，產生惡性循環。此外，患有腦神經病變如腦癱、先天足部異常或有自閉症譜系障礙的兒童，會比一般兒童更容易以腳尖走路。若小孩3歲以後仍長時間以腳尖走路，爸媽應諮詢醫生詳細檢查。

總的而言，孩子以腳尖走路的3大可能：

1. 小腿肌肉緊繃

2. 腳掌觸覺過敏

3. 軀幹核心肌肉發展不良

4招鍛煉 改掉習慣

如何拆解問題？家長可以透過以下一些簡單的運動去改善孩子以腳尖走路的習慣。

1歲左右的孩子，可多蹲下來玩耍（圖1）。把玩具放在地上玩，重複蹲下和站起的動作有助鍛煉大腿和臀部的肌肉，同時，全蹲能自然地把小腿肌肉拉鬆，即使是腳掌較敏感的孩子也較接受這個拉筋的姿勢。另外，讓孩子赤腳踏在草地或沙灘上行走，能減少腳掌的觸覺過敏。

2至3歲的孩子則可多作單腳站立的遊戲，例如單腳踏球保持平衡（圖2），或單腳用力踏扁紙盒/鋁罐，可以訓練平衡力和核心肌力。親子瑜伽的「下犬式」（圖3），可以幫助伸展大腿後肌和小腿肌肉。此外，向後步行能鼓勵孩子用腳踭先着地的正確方式步行，初學的孩子可由父母牽手引導。對於熟練的孩子，父母可增加難度，以一邊拉重物，一邊向後步行（圖4）加強訓練。

（感謝物理治療師郭二鳳及區美娟協助修訂本文內容）

文：胡凱菱（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師）

作者簡介﹕香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

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[Happy PaMa 教得樂 第393期]