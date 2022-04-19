善養救未來：為何偏愛看BL？

過程中，我發現自己陶醉於BL男主角被重視、支持和保護的那份感覺，當我意識到在這份渴望的背後，是一份強烈的孤獨感和無助感時，我馬上泣不成聲。我找生命教練Winston幫我梳理，過程中發現了很大的怨恨和不甘心：

「為何從小到大都沒有人接納我？只會挑我的不足？」

「為何小時候我哭到喘不過氣也沒有人來看我一眼？」

「為何我遇到挫折時得到的是奚落而不是支持？」

「為何我被冷待和羞辱時沒有人出來保護我？」

「我是否就這麼不值得被珍惜？」

小時候，我家管教很嚴，雖然我現在明白家人是出於愛，但小時候的我就只感到被要求和嫌棄。在社會化教養下，我自小要禮讓，其他人不要，我才可以要；別人問我要的，就算不情願，也得分享。那種被接納、被滿足、被珍惜的渴望，唯有到戀愛漫畫裏追求，但為何我就偏愛BL呢？

我想其中一個原因是家裏重男輕女。我的爺爺有兩個太太，我們是大房卻沒有一個男孫。爸爸很渴望我會是一個男孩，小時候也只是買男孩子的玩具給我。我從小就覺得不可輸給男生，以至我大學選科也是選工程系。由於我好強，所以一般傻白甜女主角的柔弱和矜持都令我受不了。而BL中不服輸、不妥協，而且會主動爭取的男角色，我才會代入得到。由於我一直表現得很強勢，所以在現實生活中很少受到照顧和保護。但在BL的世界裏，就算男主角「無論多強也被寵着」，並「被看出強悍背後的傷痛而被心痛着」，像我這樣外強中乾的人或許都有這般渴望吧！

長久被漠視 自覺不值得被愛

從小到大我都很容易發怒，家裏一般以責罰來壓抑我的情緒。由於妹妹乖巧文靜，所以家裏被責罰的大多是我，被誇讚的都是妹妹。於是我潛意識形成了「我不值得被愛」的信念，我像是一個詛咒，只會令大家痛苦。我甚至曾經認為，我男朋友愛上我絕對是一個錯誤！有這麼一個信念，難怪我這麼易生氣。其實，每個人也有影響着自己生命的核心信念，只是很多時我們都不察覺。這些發現讓我明白到，從原生家庭裏得不到的，孩子會窮一生去追求；但無論如何努力向外求，也不會感到滿足。當我從不斷學習、反思及療癒中認清自己有這個「我不值得被愛」的信念時，我明白BL主角們那義無反顧地打破世俗枷鎖，堅守本心地去愛，才是最吸引我的地方！

理解到自己有這份需要後，我現正努力學習把自己，也把孩子「捧在手心裏愛惜」，希望他們長大後不需要到處追求那份他們本身就值得擁有的愛。這是我的故事。作為兩孩之母，在疫情下望與各父母共勉：善養孩子，不在乎孩子達到我們的期望，而在看清孩子的需要加以善待。

教育大同及教育大同社企於3、4月間推出一系列「陪你抗疫善養作坊」，並開放5本善養繪本「芊芊和比比」系列讓公眾免費任讀，詳情︰facebook.com/EDiversity。本會並感謝陳廷驊基金會捐助200套繪本及部分工作坊予有需要家庭。

文：周芷欣（教育大同善養團隊及善養村成員）

作者簡介﹕教育大同是由家長發起的慈善機構，自2014年成立以來，一直推動家長及教師透過反思教育的意義，從尊重孩子的不同需要出發，革新在家、在校、在社區的教育／教養模式。

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[Happy PaMa 教得樂 第393期]