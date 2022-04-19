增添父能量：打冷震的共鳴

科學家最新發現，兩夫妻一同生活，彼此保持密切的身體接觸及有恆常的互動，大腦的信息會愈來愈同步，對共同照顧家庭及親職協助有莫大幫助。中國人比較怕親密接觸，但其實這不但能幫助夫婦間建立關係，更重要的是，幫助彼此在親職協作及管教模式上產生更大的共鳴，讓小孩子能在一個充滿愛的家庭成長，以下有5個小錦囊送給大家。

5錦囊助夫妻建立親密關係

錦囊1︰一張相

有一點我經常提醒自己，夫婦倆是家庭的源頭，小朋友總不能喧賓奪主，就算你的小朋友多可愛，都不能忘記丈夫／妻子在家庭的付出，所以到現在，我仍然把丈夫的獨照或我們的合照作為電話的背景。

錦囊2︰一個吻一句話

起來一個吻，出門一個吻，回來一個吻，睡前一個吻，吻後加一句「我愛你」、「多謝你」、「辛苦你」、「掛住你」，一吻一句勝過千言萬語。

錦囊3︰一對手

有很多家庭沒有外援，全職爸媽基本上是24小時照顧孩子，既然沒有真正的二人世界，就要把拍拖的概念帶到全家一起外出的時間，外出時，拖着你的伴侶，旁邊再拖着你的孩子。

錦囊4︰一個月一日

我和先生當年是22號結婚的，從結婚以來我們有個習慣，每個月的22號我們會簡單提醒一下對方X個月結婚快樂！有天，小女兒在月曆上把這個日子記下來，她說這是重要日子。原來一個小小舉動，能讓兒女們感受到父母因着親密的婚姻關係，令這個家充滿愛。

錦囊5︰一張牀

牀是神聖的安舒區，肉體和情感的交流是夫妻建立親密關係的精髓，不要分牀睡，不要分房睡，讓牀成為你和先生交流分享的地方。

夫婦和諧 有利親職協作

親密的婚姻關係是親職協作的基石，夫婦和諧相處是家庭的核心，也是兒女相處的榜樣，最重要是突顯父母在教養上的獨特角色，從而發揮彼此間的不同功用。盼望以上的小錦囊能幫助夫婦們在生活中達到那令人打冷震的共鳴。

文：馬舜潁（維護家庭基金網誌作者）

作者簡介﹕由一群撐爸爸角色的父母共同寫作，記錄他們怎樣在孩子生命中，築起爸爸形象。好爸爸中心由維護家庭基金設立，深信每個孩子需要好爸爸；爸爸角色可由夫妻共建。

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[Happy PaMa 教得樂 第393期]