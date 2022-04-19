半職爸爸：「病毒資訊 」肆虐 小學生要打「疫苗」

今天的人跟昨天的人，最大分別是什麼？昨天的人自己出外找東西吃，今天的人打開門口吃別人送上來的東西。這個東西，根據什麼「指示」送上門來，門內的主人一無所知。

「餵飼年代」來臨，我們經歷4個階段，第一個是讚歎和感激，第二個是疑惑，第三個是不能自拔，第四個是不知不覺。到了第四個階段，「被餵飼」的人無法感知自己正在被人「餵飼」，連自己失去了選擇權都不知道。

大量閱讀 注入「防毒疫苗」

一直推崇孩子大量閱讀課外書籍，因為大量的課外閱讀讓人學會了「反餵飼」。原來，課本說的，不一定對，或者，不一定是真相的全部。原來，世界很大，知識總能以多元而不是唯一的方式呈現。原來，所謂正確，重點更應該是求學問的態度，而不是某個「真理」本身。

因為傳播方式的改變，社會呈兩極化，如果一個人身處虛弱的狀態下，那就更容易沉迷被人餵飼。以前我們被隱形的約定俗成束縛，被未經檢驗的主流意見束縛，今天我們被更多有形和無形的東西束縛。小學生本來就處於弱勢，以前只有透過閱讀多元資訊才能獲得衝破束縛的能量，但是，今天他們最容易接觸的資訊就是來自「權威」機構和社交媒體的單一取向資訊。這種狀况，固然令人憂慮，但是，反過來說，作為家長，不是更應該積極探索接收資訊之道嗎？

接收資訊 「抗疫」六問

一個資訊走到門前，首先要問：這個資訊來源為何？這個資訊可靠嗎？發放這個資訊的人目的為何？然後要問這個資訊只是陳述一些事實，還是一種帶有價值判斷的評論？這個資訊裏面的用詞的定義和其他人是否一樣？這個資訊有沒有附帶隱含的價值觀？

早前在親友群組中看到一段「移花接木」的影片，旁白報道烏克蘭因為俄羅斯襲擊死了很多人，偏偏畫面裏，地上的一大堆屍袋之中，竟然有一個「死屍」在掙扎。發放影片的人想指控烏克蘭販賣假悲情時「穿崩」，可是，經查證，影片畫面其實來自之前一次反氣候暖化示威活動，示威者扮成死屍，以示氣候問題嚴峻。「假作真時真亦假」，指控別人製造假新聞的，自己才是假新聞的始作俑者。

諸如此類的假新聞，過去幾年，出現了不少。今天的小學生，一旦有了智能電話，不難接觸成千上萬這樣的「靈異」新聞。要杜絕孩子接觸所有資訊，無異削足適履，決非辦法，我們只能盡量幫助孩子，及早做好「抗疫」準備。

文：張帝莊

作者簡介﹕資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。

既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第393期]