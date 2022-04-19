小學雞媽媽：報讀新聞系的「記憶球」

「諗計仔」博入新聞系

多年後，我在臉書寫下這個記憶球，幾個記者/前記者朋友也來分享少年時怎樣過父母關報讀新聞。有人先斬後奏，換來「老竇半年無同我傾偈」；有老爸晴天霹靂，要求兒子重讀中七再考，但不得要領；有人根本沒告訴爸媽，她在選科表格上填了什麼，待結果出爐才「遺憾」地報告只得新聞系收容自己……據非正式不科學的統計，朋友都有某程度的反叛，而且報讀新聞得到父母真心祝福的不多。有趣是，待友儕當上父母，「孩子想當記者」竟然成為夢魘之一，嘿！

我也曾經以為，剛好在1997年前入行當記者的我們，真幸運。《蘋果日報》創刊激活了整個新聞界，戰意正酣，舊秩序在重組，非常精彩。主權回歸把香港推上國際舞台，全世界都好奇這顆「東方之珠」會光耀多久，想來見證「高度自治」的世紀大實驗最終走向何方。那年頭，連初生之犢如我，也常被問及「可曾感到報館自我審查」，彷彿在這個文明城市裏當記者，最糟糕也不過遇上自我審查而已。現在回想，天真地美好。

潮池中擦身而過

有關當下，區家麟這樣寫：「『平安』是奢望，只望能安於不安，亂流中找到非凡的意義。」區家麟是記者出身，學成博士，近年多寫政治評論，也是中文大學新聞與傳播學院的專業顧問。他是令人敬重的傳媒人，心懷世界，目光透徹，下筆情理兼備，更是謙謙君子。自從發聲地盤一一消失後，他天天上臉書跟大家玩Wordle、講早晨、聊時政，直至國安處某個清晨來敲門，好不容易回來了，他又返回臉書玩Wordle、講早晨，這趟改聊回憶，「我們也許不太熟悉，只在潮池中擦身而過，在那一秒中，我們雖然有口難言，但心有靈犀，有共同信念，知道彼此。這就是力量的泉源。早晨！」

不知道今時今日的同學仔，還會不會「諗計仔」呃呃騙騙博入讀新聞系？我只知道，所有社會都需要記者和時事評論人（說的是真記者和真時評，不是舞筆如擺尾，卑劣又快活地為各種不堪歌功頌德的那些），假如一代人都覺得讀新聞無運行，要阻止的不是滿腔熱血的少年，而是社會的崩壞。平安。

文：蘇美智

作者簡介﹕家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

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[Happy PaMa 教得樂 第393期]