客座隨筆：一個吸引的Zoom Class

要做到一個吸引的Zoom Class，必要條件是要把自己化身成一個風趣幽默的電台DJ，因為不管討論得太熱烈或反應太冷淡，你都需要預計未來1至2小時，經常要唱獨腳戲，而且還要說得動聽。其次，你亦要有超強的表達能力，就像玩猜猜畫畫一樣，尤其是教授與做手工相關的課程，因為你實在難以相信，原來要在Zoom Class教一個小朋友畫一個三角形，也是何等困難。

傳統教學模式 不利學生發問

但你以為學好這兩招就能做好一個Zoom Class？那就錯了。首先，我們要知道，香港一直沿用的傳統教學模式，都不太鼓勵學生發問，平日在學校課堂，教師給學生發問的時間，可能只佔整堂課的5分鐘，甚至更少。此外，教師亦往往在課堂上，加入不少規則，並期望每個學生，都是乖乖坐在椅上專心聽課，維持良好的課堂秩序。與此同時，教師花最多時間教授的，也通常是屬於考試範圍的內容，因為在香港的教育氛圍下，學習最重要的目的，就是為了應付考試。

那可以想像得到，Zoom Class在教師或導師眼中，成效並不理想，出來的效果亦不及實體課堂的一半，只是礙於疫情，才得勉強使用。但我們與其無奈接受，何不嘗試改變教學模式，啟發學生的學習動機呢？

再生玩具店的工作坊，一般歷時2小時，小朋友之所以能夠專注2小時，動力在於他們有機會親手做玩具。然而，他們不單純在玩樂，也在學習。過程中，他們會經驗到如何製作一件玩具，需要了解背後的原理，再設計想要的款式或形狀圖案，其間或會經歷失敗，但也得靠自己排除萬難，尋求解決辦法。

孩子自行摸索試驗 提升學習動機

我們教授的方式，是不會提供孩子明確的步驟，只會讓他們一步步去思考每個步驟的意義，例如剪下這一刀，有什麼作用。我們亦不會硬性規定剪裁的尺寸，讓他們自行摸索，原來剪長或剪短，做出來的盒子大小會有不同的，由小朋友自己拿主意，因為設計本身就無分對錯，小朋友不用跟着我們的原形作品去做，而事實上，探索新的可能，是最能提升學生的學習動機。

我相信沒有人會喜歡刻板的學習模式，只是教師或導師有太多進度要去追趕，才用最直接的教學方式。誠然，今場疫情，科技幫助我們解決了「停課不停學」的問題，惟科技卻無法改變教學手法，這是每個教育工作者都需要正視的問題。

文：黎俊業（再生玩具店創辦人、註冊社工）

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[Happy PaMa 教得樂 第393期]