採訪手記：重返校園 書中尋樂趣

世界閱讀日 鼓勵小朋友打開書本

本周除了是學生復課的大日子，周六（23日）也是聯合國教科文組（UNESCO）訂定的「世界閱讀日」（World Book & Copyright Day），以這一天向偉大著作及其作者致敬，並喚起民眾發掘閱讀的樂趣。

雖然閱讀並不應該只限於4月23日，但藉這天再三鼓勵大小朋友打開書本，也未嘗不是一件好事。

電子書種類多 迎合不同讀者

說起閱讀，今個特別暑假，女兒的學校每周都要求學生閱讀一本中文書和英文書，英文書更規定輪流閱讀小說和非小說兩類，並需要寫閱讀報告。坦白說，女兒向來偏愛英文小說類，所以一下子很難在家找到這麼多非小說類圖書去應付功課。我們靈機一動，便利用了公共圖書館的電子資料庫，原來非常簡單，只要登記圖書館網上帳戶，就可以安坐家中，並閱讀到很多不同類型的電子書。我們又發覺當中Britannica Library很幫得上忙，內裏有很多關於歷史、文學、科學、地理、藝術等英文文章，還有程度之分，可迎合不同能力讀者的需要，很值得推薦給大家。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第393期]