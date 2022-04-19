高管情緒爆煲 及早求助免「滴漏效應」

再說下去，老闆表示擔心該同事狀况：他能否抵受連綿不絕的工作壓力？我們可以做什麼支援他？聽說這類情緒病難以治癒，他可以在機構熬多久？

這兩年疫情下，我遇到更多情緒大起大落的人。很多人在情緒波動中痛苦掙扎，有些人受無心之言刺激，幾秒內便無名火起，然後爆鬧或爆喊。有人會極為沮喪，根本無法專注面前工作，也理解不到別人的說話，面無表情，很容易被旁人誤解為冷漠或高傲。家人或同事無法理解他們，死忍一段時間後，耐性跌至極限，有些採取放棄態度，有些惡言相向，令陷於情緒困擾的人受更大打擊，精神狀態每况愈下，實在是不幸的惡性循環。

影響判斷、決策、脾氣

在職場裏，善意勸導同事尋找精神健康的幫助屬極大忌諱，又害怕對方一不喜歡，反過來控告自己用心不良、侵犯私隱。我在3月份的兩篇文章中，先後提出為自己的精神健康、個人傷痛把脈，也可找企業教練及臨牀心理學家幫忙「向內看」，與自己的不同情緒對話和加以修補。今天我想從個人經歷，分享另一類的專業幫助——精神科醫生，特別是一般人對精神病患及治療的誤解和stigmatization（污名化）。

我們往往認為等到有自殺傾向之類的嚴重症狀出現後才需要求醫。我經常勸喻一些有輕微焦慮、煩躁和長期缺乏睡眠質素等症狀的人尋求專業幫助，他們雖不抗拒求助，卻就是拖泥帶水。這情况也是人之常情，除了對精神治療抱着根深柢固的stigma（污名化），還因他們的症狀包括了對事情失去興趣，更不用說要問人推薦專業人士這個難於啟齒的話題。

我漸漸發現需要多走一步，推薦有關專業人士，讓人們很方便地、很安心地約見臨牀心理學家或精神科醫生，才有望幫助他們跨過重重心理障礙和誤解。有時候我會推薦臨牀心理學家，有時候是家庭輔導員，有時候是精神科醫生，讓大家試看哪一類專家較能幫助自己。

有些人甚至會同時找精神科醫生及輔導員以尋求適切幫助。我認識一名上市公司創辦人，驚覺莫大的工作壓力導致自己情緒大起大落，他初時不願意承認精神健康出現問題，感到那是軟弱的表現，但他逐漸意識到高級行政人員缺乏身心健康的Self-care（自我照顧），都會造成trickle-down effect（滴漏效應），成為下屬的精神壓力；他的精神健康嚴重影響其判斷力、決策質素和脾氣，於是也同時負面影響了合伙人及管理層，公司文化逐漸變得toxic（有毒）。他了解到身心健康同等重要後，開始定期見企業教練、精神科醫生、臨牀心理學家和健身教練。

精神科污名化 諱疾忌醫延誤病情

以上幾種專業協助中，精神科醫生是唯一可以開藥的專業人士。然而，我着重那些不單是開藥給病人，還會輔導病人、引導人改變一些卡住自己觀念及生活習慣的精神科醫生。我跟台灣一個這樣的精神科醫生朋友，談起精神科污名化帶來更大的諱疾忌醫和病情延誤的後果。

他說：「就說我的一個好友，他經常胸口作痛、心悸和呼吸困難。我告訴他這是panic attack（驚恐症發作），不難治理。但他第一個反應就是否定問題，說自己沒有任何精神病，只是睡不好！然而，問題持續良久，他寧願找其他專科醫生，也不來找我。」

我有點難以置信：「他近水樓台，居然都不願意找你？」

他有氣沒氣地說：「他認為一來見我就代表自己發瘋了！於是看過心臟專科、胸肺科，還有什麼睡眠治療師，當然好不了。最後他便死死地氣給我治療。我給他血清素治療，先讓『症狀清零』，然後逐步讓腦部神經重生（neuron regeneration），達到完全康復，不再復發。」

我感到驚訝，說自己很久前也有類似症狀，原來這可能就是panic attack！到最後我用了很多的努力去放鬆心情，做很多運動、看很多電影、到處旅行、找人傾訴，用了幾個月時間才見症狀消失，但新一輪的工作壓力又帶來新回合的發作。

我的醫生朋友說：「城市人難免有這樣那樣的壓力，最重要是early intervention（早期介入治療），免得自己那麼辛苦。藥物如血清素可以較快地讓病人回復清醒的頭腦和專注力，然後加入輔導，治療便能事半功倍。」

我說：「我明啊，就像傷風一樣，多睡覺便可復元，但一些症狀如鼻塞、咳嗽令人不能入睡，便會延長痊癒時間，甚至加深病情，何不吃藥紓緩病情，令自己好過一點？」

關於精神病，他說人們覺得見精神科醫生很醜怪，因為大家馬上聯想到瘋人院和schizophrenia（精神分裂症）。然而，精神科醫生大多相信人類的行為來自腦部的生理功能，所以，他提出把精神病「去污名化」的一個做法，是用「腦行為醫學」（brain behavior medicine），比用「精神病」、「心理病」、「情緒病」等詞語更加恰當及接近事實。

另一個污名，是普遍人認為精神科藥物都會令人呆呆和思想緩慢。他說：「很久以前的治療用鎮靜劑，難免會令病人呆滯，但近20年已出現不同治療藥物，例如血清素。血清素有助病人頭腦清醒，回復專注力，思考更有條理，恢復正常的喜怒哀樂，減少極端情緒的出現。病人告訴我，打麻將也會贏多一點！」我卡卡大笑起來。

不當方法「麻醉」傷痛 飲鴆止渴

這名精神科醫生經常提起early intervention（早期介入治療），我問：「怎樣算是早期介入呢？」

他說：「食慾減退、煩躁、對本來想做的事失去興趣、心情低落，這些狀態持續超過兩星期，便應找專家early intervention。另外，一向記憶力很好的人（尤其60歲以下），記性明顯變差的話，也是一個非常好的指標。」

我認識很多高管長期失眠，包括一晚睡眠斷斷續續醒來幾次，或半夜眼光光想着工作。他們都發現睡眠質素欠佳，影響白天工作時的判斷力、脾氣、耐性、聆聽及理解力。那麼失眠是否也可找精神科醫生治療？

他解釋失眠屬於較後期的症狀。很少人只有失眠的單一症狀，通常會有其他症狀顯示出一個更大的問題，如焦慮症、憂鬱症、創傷後壓力症候群（PTSD）。

然而，大多數人選擇逃避及否定問題，用其他方法over-compensate（過度補償）身心理上的傷痛或不快，如飲酒、吸煙、吸毒、過量飲食、過度使用糖分、沉迷打機和不停工作，這些方法有「麻醉」功能，但都是飲鴆止渴。所謂病向淺中醫，就是他一再提出的early intervention，事情便容易解決很多，自己也不用suffer（受苦）太久。愈遲面對現實，對自己和身旁的人造成愈多傷害，就算最終得以治癒，失去了的自信未必能恢復，破壞了的寶貴關係未必可以修補。

最後一提，找專業人士幫助，就像一種伙伴合作形式，過程中有任何不舒服的新狀况，如藥物導致過於呆滯、頭暈、身體不適，都要與醫生保持緊密聯繫，讓他們調校藥物或劑量至最適合你的需要。

■Profile

何靜瑩（Ada Ho），互聯網公司Paxxioneer創辦人及行政總裁，亦是企業教練，為多間跨國企業、非牟利機構及學校高管提供領袖培訓。美國喬治城大學外交學院學士，哈佛大學甘迺迪政府學院公共政策碩士。出版多部有關管理和領導書籍，包括《扮有料，只會死得更快》。

Ada.Ho@paxxioneer.com

文：何靜瑩

編輯：梁小玲

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