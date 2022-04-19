湊簇絨熱潮 一「槍」打出毛茸茸地氈

外國流行一段時間的簇絨（Tufting）熱潮最近吹到香港，在社交媒體上不時見到一張張可愛主子模樣或以卡通人物為主角的地氈，以為是工廠生產？其實全部都是以Tufting方式DIY而成。Tufting與俄羅斯刺繡的原理相近，那毛茸茸的效果都是透過將毛線戳在織物背面而成，只是工具從刺繡筆換成一把簇絨槍（Tufting gun），快捷地「打」出線條，完成更大幅作品。

去年底乘着Tufting熱潮，HK Rug Tufting開始舉辦地氈製作工作坊。有約4年Tufting經驗的導師Jeriel指出，Tufting的樂趣在於「從無到有」的過程，與大部分手工藝品一樣，都是傾注心力完成的作品，但比起一些較小件的手工藝品，能夠親手完成一張大地氈，滿足感更大。

Tufting擁有地氈般毛茸茸的效果，成品卻不限於地氈，還可以製作杯墊、坐墊、掛飾或鏡框等。「大家最喜歡做寵物圖樣的地氈，出來的效果都不錯。」寵物圖樣雖然受歡迎，但Jeriel指因需顧及寵物毛色深淺、直毛鬈毛等細節，難度相對較高，建議在上課前幾日將心儀圖案交給導師，讓他們幫忙調整較複雜的圖案。如果自問藝術感不高，或擔心控制不好簇絨槍，可從簡單的幾何圖案開始，運用不同的顏色組合，製作色澤亮麗、富民族風的作品。

講求耐性 「槍」衝得快線條不直

用投影機將圖案投影到布上，用水筆勾勒出線條後，就能開始製作。簇絨槍容易操作，先將槍尖穿過布面，確保與布料緊貼後，按下開關，簇絨槍就會跟隨手的動作移動；當停下動作，取出簇絨槍，其經過之處就會留下一行線段。看着簇絨槍連續在布上打出線段，每打一行就傳來一連串「噠噠噠」的聲音，感覺頗為療癒，讓人放下雜念，集中眼前。

簇絨槍的移動速度比想像中快，Jeriel建議新手慢慢來：「新手最重要有耐性，如果簇絨槍一下子衝得很快，線條或會不直，而且行與行間不宜隔得太疏，之後或會較難修正。」用毛線填滿圖案後，剪出圖樣，挑走多餘毛線，塗上背膠固定毛線，最後用剃毛機修整表面，就大功告成。

由於地氈背面用上膠水，浸水後容易溶解，Jeriel提醒Tufting地氈不可以放入洗衣機清洗，如有污垢，應以濕布和濕紙巾清潔表面。製作一幅Tufting作品連同後期修整，大約需花4小時以上。那麼花心機完成，你捨得放在地上踩嗎？

■地氈製作工作坊

價錢：40×40厘米作品 $680（約3小時）、55×55厘米作品 $880（約4小時）、70×70厘米作品 $980（約6小時）；兩人製作一份作品需額外加$250

地址：HK Rug Tufting（牛頭角大業街15至17號永富工業大廈1108室）

查詢：5722 2171