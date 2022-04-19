一動作兩針步 變出不同效果 俄羅斯刺繡 密密戳簡易減壓

拿着刺繡圈，不斷在布上戳戳戳，「刺繡小時光」的創辦人Stephanie笑言這是俄羅斯刺繡班的常見畫面，「學生在刺繡時會想起老闆、討厭的同事，他們都頗用力，不斷戳！」對於平時壓力爆煲的都市人而言，每戳一下，令人聯想起戳破泡泡紙那爽快感覺，難怪不少人愈戳愈減壓，不禁大呼一聲——爽！

刺繡筆戳毛線入布 塑造圖案

俄羅斯刺繡又稱戳戳繡（Punch Needle Embroidery），運用毛線與專門的刺繡筆，透過戳刺的動作，將毛線戳入布料，戳成不同的線條和圖案。無論是用具抑或針法，俄羅斯刺繡與一般刺繡相比，都有很大分別。西洋刺繡從基本的回針步、走針步，到特色的雛菊繡、法式結粒繡等，多達200多款針法，「俄羅斯刺繡的針法，基本上只有一個動作，上上下下，但透過在布的正面戳與背面戳，做出不同效果」。

Stephanie示範，在布的正面戳出一小段線段，就是平針步（flat stitch）；而在布的背面重複同一動作，翻到正面就會形成一連串小線圈，是為套環針法（loop stitch）；之後再將線圈剪開，毛線瞬間散開成短短的線條，摸上手毛茸茸。「一個動作，就能變化出3種不同的效果」，雖然針步不多，但可根據想呈現的效果，靈活應用。

繡錯易修正 抽線刮布面

不斷戳戳戳就可完成作品，就這樣簡單？「對，就這麼簡單！」Stephanie笑言，俄羅斯刺繡毋須太多技巧，新手都能輕鬆掌握，而且即使繡錯、繡得不好看，都容易修正，只要在背面抽出毛線，再刮一刮布面，就能將布上已撐大的洞回復原狀，對新手而言，不會有太大心理負擔。從第一針到最後一針，都不見她在毛線上打結，刺繡過程中會否因而容易脫線？她說很多學生都問過這個問題，「只要不抽線、不刮線，毛線就不會散」，甚至有學生將完成的作品讓貓咪玩，都沒有脫線。

工具較多 新手宜買懶人包

比起技巧或針法，新手入門，最大的煩惱可能是添置工具，因俄羅斯刺繡所需工具不少，最基本要有俄羅斯刺繡筆、十字繡布、刺繡圈、毛線、在布上起稿用的擦擦隱形筆等。大部分的刺繡筆只適用一種粗幼度的毛線，以及只有固定長度的筆管，如果想透過毛線粗幼、線圈高低營造圖案變化，或需購入不同型號的刺繡筆，買齊可能近20支。「新手未玩過卻要買一套工具（筆），我不建議」，如果入手，可先考慮買可調校筆管長度的刺繡筆，可戳出不同高低的線圈，一支約售200多元。刺繡圈可從10至12厘米（直徑）開始，如果製作襟章或小吊飾，就用8厘米的刺繡圈。至於毛線，3種顏色已足夠。「新手可以買懶人包，最好包括工具，否則自己逐樣購買可能很麻煩。」又或者先上工作坊，體驗一次俄羅斯刺繡後，有興趣才買一系列工具。

俄羅斯刺繡線條粗身，質感毛茸茸舒服得很，予人溫暖又活潑的感覺。不止可作掛飾，還可製成地氈、咕𠱸套、袋子等，待大家熟習技法後，可以在市面買個麻布袋，以俄羅斯刺繡DIY獨一無二的袋子，實用又美觀。Stephanie曾花上16小時密密戳，為朋友製作一幅繡上一對新人樣貌的作品，作為結婚禮物。她笑說有些人來學刺繡，打算把成品送給朋友，花上很多心血完成後卻不捨得送出。「如果有人送一份刺繡作品給你，就要好好珍惜這份心意呢！」

Stephanie早前開辦的俄羅斯刺繡體驗班費用$350/位，包刺繡圈、布線材料，可於堂上借用刺繡筆及其他工具，課時約2.5小時。她最近到法國進修刺繡，約於8月回港開班，有興趣者可留意。

■刺繡小時光

fb：Dream a little Dream Embroidery 刺繡小時光

文：張淑媚

編輯：梁小玲

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