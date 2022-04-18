醫賢心事：新冠輕症抑鬱機率 比沒中招低？

現在發現，部分康復者會有持續症狀，可能是疲倦、氣喘、記憶力和集中力下降（腦霧）、失眠、心悸、頭暈，亦可能有情緒方面徵狀，如焦慮、抑鬱等。

目前相關研究還不是很多，我們對箇中原因還不是很了解，背後有可能跟自身免疫系統對新冠病毒的反應有關。

或與感染壓力小有關

針對焦慮和抑鬱的情緒徵狀，醫學期刊《刺血針》3月刊出一篇研究，對多個歐洲國家患者追蹤觀察，發現感染新冠病毒後出現抑鬱和失眠的機率，比沒有感染的人高出一成多。

這個研究亦發現一個有趣現象，就是如果患者在染病時需要臥牀休息的時間少於7天，則他們的抑鬱和焦慮徵狀，比沒有感染新冠的人還要低！

研究人員給出幾個可能的解釋：新冠病毒康復者，在跟親友見面時再不用擔心受感染，亦不用擔心自己會傳染別人，因此心理壓力比較小；另一個解釋是，如果患者本身情緒健康，感染新冠後症狀可能較輕微！但這些原因只是推測，需要進一步研究才能確定。

感染病毒後有較高機率出現情緒徵狀，不單是COVID-19才發現。2003年SARS和中東呼吸綜合症的患者亦發現這個情况。其他疾病患者，如心血管疾病、中風等，亦有較高風險患上情緒病。情緒病跟炎症因子和免疫系統反應有着重要的關連。

無論背後的原因是什麼，隨着新冠病毒康復者愈來愈多，發現有康復者在感染新冠病毒後情緒開始轉差。當中一部分人有情緒病史，穩定了好一段時間，但在感染後情緒轉差，出現抑鬱、失眠等情况。可幸的是，患者經過適當治療後，情緒問題都會再次得到改善。

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文：何浩賢（精神科專科醫生）