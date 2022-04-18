膚見：滿50歲打針防「惡蛇」

水痘疫苗減逾95%感染風險

說回上期的「生蛇」。昔日未有水痘疫苗時，小朋友出水痘，可說是成長過程中一種回憶。還記得這種情景嗎？家中兄弟姊妹輪流或差不多同時感染，爸媽不時跟我們說這兩三個星期不要到誰的家，因為那裏有小朋友患水痘。現在已經不同，衛生署自2014年7月開始將水痘疫苗納入「香港兒童免疫接種計劃」，為本地兒童接種2劑水痘疫苗，接種後出水痘風險減少逾95%。

帶狀疱疹是因為小朋友出水痘後，留在身體的殘餘病毒突然重新活躍的後遺症。水痘疫苗減少95%以上感染風險，是否代表大幅度減少「生蛇」？水痘疫苗是減活毒性病毒，從初步數據得出答案是正面。同齡孩子接種了疫苗，比未接種而靠自然感染所出現的帶狀疱疹少很多，至於會否大幅度減低在50歲後生蛇的機率？就要有耐性地等外國最早一批（1995年或之後）接種疫苗的人，到50歲或之後數據的出現。

「三高」生蛇 後遺神經痛機率增

在香港，35歲或以上居民大部分都未有接種水痘疫苗，他們一生中約有逾三成機率出現一次帶狀疱疹。年齡愈大，生蛇機率愈高，這可能是因年齡增加，免疫力慢慢下降有關，令殘餘病毒有可能重新活躍，出現帶狀疱疹病徵。如果病人同時有「三高」，出現帶狀疱疹後神經痛的機率會增加。

現在有兩種預防生蛇的帶狀疱疹疫苗（俗稱「蛇針」），供50歲或以上人士接種。第一種是活性減毒疫苗，2006年開始使用，須打一針；第二種重組亞單位疫苗，2017年開始使用，須打兩針，價錢比第一種高，但保護效率和保護年期較長。接種前應跟醫生商量，看哪一種比較合適。

大家經歷新冠疫情後，對於接種疫苗會比以往容易接受。重要的是要把握時間，在未發病前接種，無論是新冠病毒或帶狀疱疹都一樣。

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文：黃偉傑（皮膚及性病科專科醫生）