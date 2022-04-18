術後專屬法寶 逃出髖關節退化困局

香港人口老化，關節退化患者亦隨之而增加。其中，長者因髖關節嚴重退化而需接受全髖關節置換手術的情况頗為普遍。隨着手術水平和復康計劃不斷改良，以往病人手術後可能要留院數星期，現在一般數天至一周便可出院。

過度屈曲旋轉內收 人工關節脫骱

然而，關節周邊軟組織康復需時，影響關節穩定度。而髖關節又是人體活動幅度較大的關節，手術後初期如果動作過大，人工股骨頭有可能脫離髖骱而引致人工關節脫骱（圖一）。尤其是長者肌肉力量較弱，康復進度較緩慢，手術後初期需避免某些動作，如髖關節過度屈曲、旋轉或內收（圖二），並須接受復康訓練，方可提升手術效能，從而改善患者的生活質素。

評估家居 度身訂做輔助工具

70多歲的梁女士，髖關節退化多年，後來漸漸處理不到部分家務，又為了避免不必要外出，與親朋見面機會大大減少，生活遇上很多掣肘。最終，她決定到醫院接受全髖關節置換手術。

梁女士在手術前，需依靠助行架步行，較長的路程（如到醫院覆診）甚至需要輪椅代步，起居生活如如廁、更衣及洗澡等亦需要家人協助。可幸的是，現時大部分醫院的康復計劃都十分周全，職業治療師在手術前跟梁女士一家接觸，了解她的生活需要和生活配套，例如手術後有無家人支援，家居環境是否適合梁女士手術後的活動等，好讓她順利度過這段康復期。

職業治療師分析梁女士的身體機能和生活細節，審視家居環境後，發現洗手間問題比較大。首先是空間太窄，梁女士難以用助行架進出，甚至有跌倒危機；其次是坐廁太矮，梁女士坐下時髖關節容易屈曲超過90˚，或會引致脫骱。有見及此，職業治療師在手術前已預先告訴梁女士及其兒子，在出院前需準備一些生活輔助工具，方便梁女士安全地獨自處理日常生活，減少她出院後對家人的依賴。

輔助工具須配合患者人體工學

‧浴室扶手

在需要體位轉移的位置安裝扶手，位置須配合患者的人體工學，讓患者即使不能使用助行架，仍能安全地進出浴室

‧坐廁加高器、冲涼椅

根據患者小腿長度，計算合適的加高器或椅子高度，讓髖關節維持於膝蓋以上的水平

‧長柄拾物鉗、長柄鞋抽、穿襪輔助器等

住院期間，職業治療師訓練梁女士用正確方法和工具來上落牀、穿衣、如廁、洗澡、上落交通工具等，並教導家屬相關照顧技巧。梁女士出院後，雖然初期要使用助行架步行，但經治療師教導她進出洗手間和浴室的方法，並經數次練習後，已能獨自安全地日常自理，毋須他人協助。令梁女士和兒子都如釋重負，梁女士可安心出院，投入康復訓練。

冲涼椅矮一吋 「動彈不得」

梁女士想起回家初期，因未熟習職業治療師的教導，曾經在洗手間內轉錯方向，或記錯進入浴室的步驟，進退兩難，需大聲呼喚家人協助解困。她亦曾使用比治療師建議稍稍矮一吋的冲涼椅洗澡，即時感覺「差之毫釐，謬以千里」，動彈不得。職業治療師解釋道，微小的座高改變，對啟動坐立動作所需的肌力有巨大影響。若降低了座高，肌力需求大大提升；但冲涼椅又不能過高，否則有從椅子滑倒地上的風險。從此，梁女士明白到職業治療師給予的專業建議，是根據她的醫療狀况和人體工學度身訂做，須嚴格跟從，這樣方可改善她的獨立能力。

數星期後，梁女士已經可以照顧自己及獨自外出；再過幾星期，她的活動能力甚至超越手術前，回復正常社交生活，不再被關節退化限制生活。梁女士對康復進程十分滿意，生活過得精彩、健康和快樂。

文：葉燕媚（香港理工大學康復治療科學系臨牀導師（職業治療））

編輯：梁小玲

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