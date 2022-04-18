醫言有理：血癌染新冠 或影響治療計劃

60歲的陳先生早前確診高毒性淋巴癌，後來完成化療，成功控制淋巴腫瘤；不幸1個月前感染新冠病毒，幸而早已接種3劑新冠疫苗，病徵輕微。兩周後康復，病毒核酸測試很快轉陰。

55歲的李先生頸部有腫塊，正電子掃描顯示全身淋巴結脹大，脾臟亦受影響，懷疑患上了高毒性淋巴癌。醫生安排李先生入醫院接受小手術，取出頸部其中一顆淋巴結作活組織檢查；入院前意外發現新冠病毒核酸檢測呈陽性反應，手術被迫押後。李先生確診新冠病毒後兩個星期，基因測試仍未轉陰，手術再度押後；頸部淋巴結生長速度快，需盡快確診、及早治療。李先生最終病毒測試轉陰，淋巴結活檢確診高毒性大B細胞淋巴癌；接受標靶藥及化療後，病情迅速受控，但必須同時小心監察病毒，以防化療後免疫力低，病毒感染反彈。

20歲的王小姐多個月前確診急性白血病，情况嚴重，化療後病情受控，正等待接受哥哥捐贈異體骨髓移植。王小姐的白血病毒性高，復發風險高，必須及早接受移植，降低復發機率；不幸哥哥最近感染新冠病毒，移植手術需要延期。醫生只好繼續為王小姐化療，待哥哥康復後，再安排移植。

易出現重症 死亡風險高

70歲的張太早前確診高毒性淋巴癌，剛完成化療，療效理想。張太一直沒有聽從醫生建議，未有接種新冠病毒疫苗；雖然張太非常小心，但最終仍然感染新冠病毒，肺炎迅速惡化，最終不治，非常可惜。

65歲的何太多年前確診超高毒性淋巴癌，接受標靶藥及化療後病情受控；最近淋巴癌不幸復發，再度接受治療，包括化療及自體血幹細胞移植，腫瘤受控。何太非常抗拒接種新冠疫苗，最終感染新冠病毒；醫生即時處方最新的抗病毒特效藥物，病毒感染受控。

血癌患者免疫力下降，治療藥物令抵抗力進一步減弱；如不幸感染新冠病毒，較容易出現重症，死亡風險高。病毒感染亦可能影響原來的治療計劃，或降低治癒機會。除了戴口罩、勤洗手及遵守社交距離限制之外，新冠病毒疫苗及最新的抗病毒特效藥皆屬對付病毒的有效武器。

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文：梁憲孫（血液及血液腫瘤科專科醫生）