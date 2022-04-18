中醫意見：以情勝情 冷靜思考戰勝驚恐

腎虛心虛 驚恐來襲

驚恐症發作時，會伴隨心悸、胸悶、手震等。張懿松指，先從病人身體狀况、病史、服用藥物等，排除其他病的可能，「除了心臟病，心跳手震也可能是甲狀腺問題」。若難以靠臨牀徵狀排除，會建議病人去做詳細身體檢查。

中醫認為驚恐症有3大成因，首先是先天不足，遺傳是一大主因；二、成長過程或環境造成的壓力因素；三、後天其他生活因素影響，「我們叫做臟腑的虛損，消耗得緊要，例如大病後或操勞過度，導致後天的腎虛、心虛，並主要表現在情緒變化上」。

藥物+針灸 安神定志

治療方面，張懿松表示，主要是安神定志，藥物和針灸互相配合使用，「針灸善於調節氣血運行，一般見效會較快。然而補虛仍以藥物較佳，兩者互補不足。」另外，推拿亦有療效。他提醒，市面上雖有中成藥可以起效，但建議先諮詢中醫，了解病情才開始用藥。

另外，驚恐症由多因素導致，除了以上治療方案外，亦盡可能找尋病因。張懿松表示，「可能在生活細節上找到細微病因，若可改善，如改善睡眠、減少刺激的飲食，對康復必然有幫助」。

「俗語有云『心病還須心藥醫』，中醫也有『以情勝情』的概念（圖），即是用情緒治療情緒。」張懿松指，中醫認為思慮能克制驚恐，也就是嘗試冷靜下來思考。「例如，驚恐原因是因為疫情，便要正確去認識疫情的相關資訊。」同時，患者應正確認識驚恐症，即使未必能治癒病症，也有助控制病情。

新冠疫情持續，張懿松遇到有驚恐症病人因發作頻繁而求診，或者是過去沒有驚恐病史的人，在疫下出現心悸、手震的情况。他指出，疫情下的壓力可能是觸發因素，「如本身有先天不足或後天虛損，遇到『撻着』的因素，如突然遭受猛烈刺激或長期壓力影響，就會發病」。他提醒，要多留意身邊人精神健康，如情緒受疫情影響，甚至性格上出現轉變，「很多人出現驚恐症或其他情緒病徵狀都不自覺，要靠家人察覺變化」。

■對應貼士

◆蓮子百合安神 按穴紓緩心悸

受驚恐症或情緒問題困擾，張懿松建議，可以蓮子和百合作食療，「兩者都有養心安神作用」。而當驚恐發作時，可按壓內關穴紓緩心悸。

●內關穴

功效：寧心安神，緩解心悸不適

位置：前臂掌側，腕橫紋上2寸（約3指寬），兩筋之間

按法：每次按壓30秒左右，有局部痠脹感為合適

[健康]