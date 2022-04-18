呼吸急促 心口翳悶 驚恐症發作 以為中風心臟病

正如周杰倫所言，驚恐症的症狀容易與其他疾病混淆。不少驚恐症患者病發時，心跳加快就懷疑是心臟問題，手腳麻痹便以為中風，腸胃不適當作腸胃病，結果向不同專科求診都找不到成因。精神科專科醫生指，驚恐症不是嚴重疾病，及早處理，很快就能解決問題。

突緊張恐懼 引發身體不適

驚恐症是焦慮症的一種，患者突然心跳加快、呼吸急促、心口翳悶，還可能伴有頭暈、頭痛、手震、極度焦慮等感覺。精神科專科醫生歐陽國樑指，驚恐來襲毫無徵兆，患者在不明原因下突然感到緊張、恐懼而觸動交感神經，產生壓力荷爾蒙，出現上述身體反應。心理上同時因為這些不適，感到更為緊張、恐懼，加劇身體不適，形成一個短期惡性循環。這股情緒短則數分鐘消散，亦可持續半日，嚴重影響患者生活。

避忌精神科 搵錯專科延誤病情

驚恐症和心臟病看似互不相干，但實際上不少驚恐症患者病發時，第一時間懷疑是心臟出問題，「最常見驚恐症患者的不是精神科醫生，而是急症科和心臟科醫生」。歐陽國樑表示，第一次驚恐發作後，向心臟科醫生求醫，做身體檢查都很合理，「但如果看了很多次醫生、做了很多次檢查，都找不到問題，便應該考慮其他可能，包括驚恐」。

除了心臟病，患者還會根據驚恐發作時的不同症狀，向不同專科求醫，「手腳麻痹當作中風，腸胃不適當作腸胃病，頭痛嚴重就誤以為是耳鼻喉問題」。結果，驚恐症患者通常會延誤就醫，「尤其在香港等亞洲區，大家仍很避忌向精神科求診，走投無路才會考慮」。

以他所接觸的患者，起碼受病情困擾2年才找到精神科，大部分病人看過很多醫生，普通科、心臟科、耳鼻喉科、中醫等，做了很多檢查，病情都未見改善。「病情拖長，病人很辛苦、絕望，甚至可能患上抑鬱症。」有病人向十幾個醫生求診後仍未能解決問題，自以為患上不治之症，絕望到考慮輕生。歐陽國樑強調，驚恐症不是嚴重疾病，及早處理很快就能解決。病人覺得恐懼，是因為擔心病發時的症狀，要處理驚恐症，最重要令到患者不再害怕病發，藥物是方法之一，讓病人覺得自己有方法控制整件事，病發都不怕，慢慢就不再恐懼。

別專注身體反應 緩慢深呼吸

恐慌來襲，他建議別專注在身體上的反應，要分散注意力。「呼吸急促、換氣過度不能有效呼吸，使血氧量下降，身體便會當成危險信號而產生驚恐。」因此發作時盡量緩慢地深呼吸，可緩解輕微的病情；但如果經常容易驚恐，建議隨身帶備醫生處方的鎮靜藥，發作時服用，可減低發作頻率。

驚恐症很常見，歐陽國樑的病人中有一半都是因焦慮驚恐而求診，女性患者比男性多，「面對壓力時，女性傾向焦慮，容易向外表達壓力；男性則傾向內斂，較多會變為抑鬱」。一般而言，壓力大、性格容易緊張的人較易患上驚恐症，尤其現代人愈來愈流行找「網絡醫生」，自行根據徵狀對號入座，「再嚇一嚇自己」，病情就更為嚴重。

壓力大易緊張高危 疫情易觸發

他又指疫情容易觸發驚恐症，如接種疫苗、新冠病毒等事物或令人驚恐，亦有人將它們渲染為很致命的問題，「有病人因很怕支針，接種疫苗後出現驚恐反應，誤以為是疫苗副作用。求診後開幾日藥，情緒平靜下來，就知道無關疫苗副作用」。

周潤發、李珊珊、余文樂等藝人都曾患驚恐症，是否藝人較高危？歐陽國樑指藝人工作不穩定，又要面對大壓力，或是原因之一，但他認為比起其他情緒病，「驚恐症屬於一些旁人較易理解、不易誤會的疾病，藝人通常肯承認的機率較高」。不過他強調驚恐症無關職業。

文：張淑媚、李欣敏

編輯：梁小玲

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