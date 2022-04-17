估餐飽：大嘥鬼、meme圖活現餐桌 台灣媽媽造型料理 港元素添玩味

妙用食材 提子做鬈髮、雞髀變公雞

多啦A夢、蠟筆小新是這兩年才開始出現在Ida家的飯桌，「因為疫情多了很多時間在家，比較有心思做這些事。說真的疫情之前，我煮飯真係比較求其，不會搞這麼多花款」。疫情前，Ida的兒子還小，幼兒適合吃的食物不多，她多數煮較清淡的食物給兒子，幸好兒子小時候不太偏食，水煮菜、肉和米飯、粉麵也能餵飽他。直到一兩年前她第一次用食物模具做出小熊、小兔形狀的飯，兒子十分喜歡，自此她就開始參考日本、韓國媽媽的分享，鑽研造型料理。

她由跟別人食譜模仿多啦A夢、迪士尼卡通人物入手，再自己創造有香港特色的有趣造型，例如把飯和雞蛋拼湊成大嘥鬼的樣子；墨魚汁意粉當頭髮、方包當臉，加條餅乾扮煙，變成電影《功夫》裏的包租婆，「等到我技巧慢慢愈做愈好，就開始想有什麼特別的東西可以做，例如日本媽媽會做日本卡通，我就開始做一些得意的東西」。

熟能生巧後，Ida學會如何靈活運用合適的食材，剪剪貼貼成不同圖案，例如把提子擺成花師奶的波浪髮型、雞髀轉個角度就變成公雞，「做多了，看到食材就會好有觸覺，例如看到火腿就會覺得，這可以做花，或者做胭脂，一見到那個食材就會想到可以做什麼」。火腿是她最常用的食材之一，另外芝士也常用來做卡通人物的臉，紫菜就可以剪成細條，當畫筆用，畫出人物的輪廓，例如她試過用紫菜細緻地拼湊出8號風球「李氏力場」的meme圖。要做得活靈活現，Ida的技巧是找出卡通人物至少3個特色，只要複製特色，就能似模似樣，「例如多啦A夢，找到3個特色，做到就會似。多啦A夢的鼻子一定連着它的兩隻眼睛，另外它的兩隻眼睛也要連在一起」。

造型料理不能餐餐煮

除了畫功和觀察力，做造型料理也要夠細心，剪紫菜絲要細心，擺放位置也不能錯。但要逐條紫菜剪，逐條紫菜放對位置，要花不少時間和心機，「我以前動作非常非常慢，起碼要搞一個鐘」。Ida笑說以前不熟手時，兒子等到不耐煩會催她做快點，於是她前一天晚上剪好紫菜絲，第二天再擺盤，現在她做慣做熟，10分鐘內就能拼好多啦A夢。但這種功夫菜不能餐餐煮，Ida笑說要保持新鮮感，不能讓兒子以為是理所當然，「如果餐餐都做的話做死我，可能一個禮拜幾次，無可能餐餐都這樣，我也想不到有什麼新圖案可以做，就普通吃白飯、餸 」。兒子之前上學的小食便當盒，通常也是三文治加點水果，三文治夾心是蛋絲、肉鬆，加上藍莓，顏色已經十分豐富，「早上時間不是很多，我不會像現在雕花那樣整到咁靚，我會用日本便當的牙籤，那些可以重複使用，就已經好ok」。

【食譜分享】

水果造型飯糰

火龍果造型飯糰：

小量火龍果汁拌入白飯染色，用保鮮紙包裹飯糰，揑成碗狀作為火龍果的外皮，中間加入白色飯糰（裏面可以加入喜愛的餡料），灑上黑芝麻即可。

黃西瓜造型飯糰：

水煮過後的西蘭花搗碎拌飯，作為西瓜綠色果皮。白飯加入小量薑黃粉攪拌。將適量綠色飯糰、白色飯糰、黃色飯糰依次放入三角飯糰模，壓平加入喜歡的餡料（肉鬆、蛋絲等），再以同樣的次序蓋上不同顏色的飯，壓實，然後灑上黑芝麻即可。

奇異果造型飯糰：

水煮過後的西蘭花搗碎拌飯，放在保鮮紙上揑成圓形，在圓形外圍搽上一層沙律醬，沿着外圈沾上肉鬆。芝士片裁出圓形放在飯糰中間，將黑芝麻圍着芝士片，即可！

小貼士

利用紅色火龍果汁拌飯染色，只需少許點即可，建議一點一點慢慢加入，一次加太多可能顏色過深，而且飯會太濕。由於只加一點點，基本上是吃不出火龍果味，純粹染色而已。

在家「開茶記」 自製常餐 兒子化身伙計

記者訪問Ida的那個下午，她煮了番茄燉飯，「我想好多小朋友都很喜歡吃番茄，有些甚至餐餐都要吃番茄，酸酸甜甜，有汁可以撈，他們就好鍾意，所以有時如果午飯想快煮，就會煮這些又簡單，他又喜歡吃食的東西」。Ida把飯菜設計到色彩繽紛，其中一個原因是希望增加兒子的食慾，願意嘗試不同食材。幸好兒子不算偏食，喜歡吃蔬菜、水果，連西芹也吃，不過有時口味就有點變幻莫測，「他一時時，最近就不吃雞肉，之前好鍾意吃烏冬，但最近不吃。我覺得小朋友都是一時時，你要不停轉餐單，好像玩玩具，這刻他不喜歡玩，但你過一排拿出來，他又好似ok」。Ida主張不要強迫小朋友吃他不想吃的食材，加深他對食物的負面印象，今天不吃就由他，過一陣子換個花款出現，可能他就會願意嘗試。

Ida的創意靈感多數來自兒子，看兒子最近喜歡什麼，如兒子那期喜歡大嘥鬼就做大嘥鬼，最近兒子迷上外太空故事書，她就製作出一整個星系，用水果、早餐穀物做星球。兒子開到聲要求想吃什麼，她也多數配合，前陣子兒子說想在家開茶餐廳，於是他們坐言起行，Ida煮沙嗲牛肉麵、多士常餐，兒子就寫價錢牌，爸爸放工回來就扮演客人，兒子做伙計，要幫忙下單、送餐、執枱，大人細路也覺得好玩，「他自己畫了茶餐廳招牌，貼在我們家大門口，經過我們家的人都會看到，到今天仍貼在門口。他說希望有天會有人來我們家吃飯。小朋友好天真，其實是好好的機會可以一家人玩扮茶餐廳」。之後他們還試過在家開麥當勞、小食檔，兒子做小食檔老闆，要計算價錢，找錢給顧客，剛巧他就讀小一，正在學加減數，馬上學以致用。

來港10年 感台港文化差異大

6歲兒子有時會進廚房幫忙，親子一起做pancake、壽司，兒子負責打蛋、洗米、用紫菜裝飾，下廚變成他們不能外出時的親子活動。Ida說只要大人從旁指導，小朋友也能夠負責不少工序，「我覺得大部分小朋友對廚房都有好奇心，我煮飯時他都會過來𥄫吓，或者想幫手。有些家長會說不要入廚房，好危險呀、有火呀，其實我覺得與其教他不要進來，應該要教他正確觀念」。Ida家是開放式廚房，更難完全禁止小朋友接近，所以她從小就教兒子廚房什麼地方可以碰，什麼地方不能碰，要拿利器、高處的東西就要請媽媽幫忙。兒子現在懂得自己用熱水冲杯麵，最近Ida正教他煎雞蛋。

Ida是台灣人，10年前嫁來香港，作為在香港育兒的台灣媽媽，她感受到台港兩地的差異。就她所見，香港的全職媽媽相對較少，而她的台灣朋友多數是全職媽媽，「我有好多朋友生了小朋友之後，至少會做一兩年全職媽媽 」。她猜想這跟台灣的法規有關，台灣性別工作平等法規定，子女滿3歲前，雙親可以申請育嬰假留職停薪，每次最少放6個月，最長可放2年。香港在職媽媽較多，多數家庭會聘請工人照顧小朋友，「台灣不會請工人姐姐，不流行，我們叫看護，如果家中有人生病才會請一個護工回去。可能會請鐘點阿姨執屋，但請工人姐姐在家中長住，什麼都照顧就無」。她曾在facebook分享一個聖誕料理食譜，有讀者之後私信自己的完成品給Ida看，十分漂亮，但原來不是這名媽媽親手做，「她將我的料理給工人姐姐看，工人姐姐再跟着做。我覺得可能台港文化分別就是在這裏，香港媽媽會覺得好靚，跟住就把相、食譜給工人姐姐」。

網上分享小手工 訝異迴響大

記者訪問Ida的那天早上，她剛剛跟兒子一起做手工，「我們有些廢紙箱，我兒子說『媽咪我覺得這個可以做坦克車』。我今朝就跟他討論可以點樣整」。Ida覺得台灣文化比較流行自己動手做手工，Ida小時候媽媽是幼稚園老師，從小就常跟她做手工，她現在也很喜歡跟兒子一起DIY，聖誕摺紙、中秋做燈籠、新年做風車，她把製成品放上網分享，想不到香港媽媽的迴響很大，「我之前做燈籠，自己覺得好普通，但大受歡迎，我不知道為什麼會這樣，香港不做燈籠的嗎？我有時候問我老公，不知道為什麼這個post這麼受歡迎，我新年隨便做風車，你們不做風車的嗎？風車我從小到大都識做，說做就做，不用上網看教學的呀」。

港台文化差異不少，但有一個共通點：無論是台灣媽媽還是香港媽媽，都需要一些me time。小學復課，Ida直言十分期待把兒子送回學校，「這幾個月太攰喇，之前他上學，我整完小食盒，可能自由幾個鐘，其實輕鬆好多」，儘管又要頭痛每天小食盒帶什麼好。

文˙ 朱琳琳

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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