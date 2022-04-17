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星期日生活

在大學教植物學：小橋流水涼茶 黃牛老樹枝椏

【明報專訊】4月，又到黃牛木（Cratoxylum cochinchinense）開花的季節。我大四考學位試分類學實驗時，其中一道試題就是黃牛木的花朵和枝葉。

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