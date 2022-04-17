{肥都靚達人}方芷茵（Chanhnez） 做自己，從不需要勇敢

小時候的Chanhnez其實不胖，翻看她的童年照，儘管有點嬰兒肥，但小學、初中時的她身形算中等，到高中才開始有點肉地，衣服要買大碼或加大碼，偶爾會有人說她「大隻」。家人着她不要再胖下去，後來看醫生驗出她患有多囊性卵巢症候群，患者因為荷爾蒙失調，導致體內雄性激素過多、月經不正常，通常跟體重過重有關，但未知過重是否病因。醫生叫她減肥，多做運動，但那時的她運動量已經不少，「我會做運動量好高的fitness programme，類似做gym，每日3、4個小時。我大學時日日做gym，都有3個小時」。她那時還操水，考了拯溺牌。

運動不為減肥 為增肌強壯

Chanhnez開始瘋狂運動不是為了減肥，而是因為電影明星，「我那時候好鍾意女武打明星，我覺得她們好犀利，做到這麼多動作，橫掂都是做運動，不如練大隻啲，所以我不是想減到好瘦好靚，我想增肌、更強壯」。她跟YouTube上的訓練影片做運動，影片中的健身教練專門培訓明星做武打動作，又要深蹲又要訓練核心肌群，認真跟着一起做的話着實會累得半死，「做運動做到一個點，是我家裝修，無位做運動，我直情不舒服到，平時不太跑步，但那天晚上都頂唔順，出街跑了兩個小時，因為我的energy不知道用在哪裏」。但奇怪的是，Chanhnez每天努力運動，還改吃低升糖餐單，戒糖、白飯、麵包，甚至節食，最瘋狂時一天只吃1000卡路里，做齊醫生的吩咐，但依然瘦不下來，體重繼續上揚，「那時很沮喪，雖然我不是追求瘦，但無理由你這樣做運動都會肥㗎嘛，我連糖又不吃、汽水又不喝，又食得好清，為什麼會這樣」。

儘管不能減肥，但因為想保持健康、強壯，她維持運動和飲食習慣至今，糖、白飯、麵包已戒了10年。她一直以為自己肥是遺傳，直到兩年前，有天她在社交媒體看到「脂肪水腫」這種疾病，病徵與自己的情况完全脗合，她才意識到，這或許是自己多年肥胖的原因。脂肪水腫會導致脂肪集中累積在下半身，觸碰脂肪時會痛、容易瘀傷，連貓輕輕走過她大腿都感覺像被針刺一樣，她摸了摸大腿示意，「如果你摸到一嚿嚿，這不是普通的脂肪，望落去以為是橙皮紋，其實那些就是脂肪水腫，一凹一凸的脂肪」。脂肪水腫暫時無治療方法，成因與荷爾蒙失調有關，導致脂肪不正常地在皮下組織累積，但脂肪水腫形成的脂肪並不能透過運動減走。Chanhnez懷疑自己發病是因為剛出社會工作時壓力大、睡得少，加上多囊性卵巢症候群影響，令她20多歲開始體重節節上升。

得悉難瘦原因：整個人都輕鬆了

「知道有這個病之後整個人都輕鬆了，因為我知道自己真的盡了力去保持自己健康，並不是我的行為導致我有這個身形。」Chanhnez反而更有衝勁做更多運動，去健身、學鋼管舞，即使學鋼管舞時她要承受更大的痛楚，整個大腿背後瘀黑了一片。「如果我無這個病的話，相信我應該不會是好肥的人。」Chanhnez的運動量相信比普遍女生要多，她笑說身邊的朋友都為她感到不值，做完運動還是減不到肥，但她卻看得開，「一嚿嚿（贅肉）始終無人會覺得好睇，但這根本是不受控制的事，既然不受我控制就算啦，是但啦，可以點啫？難道晚晚哭，哭到睡着為止嗎？」她鼓了鼓手臂的二頭肌，摸上去是結實的，「你看我這些都是肌肉」。她說自己的目標由始至終都是健康、強壯，不是變瘦，「所以我鑽牛角尖做咩啫？繼續做令自己健康的事、開心的事，我覺得已經足夠」。

懶理大眾評價：佢係我邊個啫？

Chanhnez 5年前開始學習鋼管舞，她拿出當年初學的片段給記者看，片中Chanhnez站在第一排，動作有點生硬，但充滿自信，「那時候全班同學仔好開心，說要表演，但其實我完全無練過，她們無人企前面，我就說『不要緊我企前面啦』」，她忍不住指着自己自嘲，「明明跳得好差都站在前面，勁搞笑」。她把片段放上社交媒體後，很多女生私信她說她很勇敢，勇於去跟別人一起學跳舞，勇於公開跳舞片，不怕被人指點她的身形，為什麼她可以這麼厲害。但Chanhnez反而疑惑，原來這叫勇敢？她只是做自己。後來大碼時裝店My Rules聘請大碼模特兒，自信爆棚的她把這條鋼管舞片傳給老闆毛遂自薦，「她說找有自信的人，我就報名，send埋跳鋼管舞的片，高我又不是真的好高，身形就見仁見智啦，但信心我有」。

中學時難買合適衣服 靠外國網購

Chanhnez訪問這天穿的衣服也是My Rules的出品，店內售賣L或以上的衣服，由同是「肥美人」的老闆Gloria設計，版型特別配合大碼女生的需求，例如裙、褲是橡筋設計，可以拉闊至穿過臀部，又可以收腰，還有絕不會卷邊的打底褲，避免走路時摩擦到大腿內側。Chanhnez說大碼時裝店的出現讓肥胖女生更有自信，以前她逛街總是買不到合適的衣服，喜歡的款式沒有她的碼數，有大碼的衣服又不好看，只有大件黑色T恤、闊身牛仔褲。中學時女生最愛去旺中買衫，穿得下旺中的衣服證明你也胖不到哪裏去，「那些所謂的free size其實是XXS那些size，它會令你的感官出錯，令你覺得自己是不是好肥，當你去任何一間舖頭都買不到衫的時候，就會覺得自己是不是有問題」。她那時候只能到外國網站網購衣服，幸好近年愈來愈多大碼店出現，「人靠衣裝，不是說別人點睇你，而是你點睇你自己，當你打扮到好光鮮、好靚、好presentable的話，你個人自然就會舒服啲，行出來都企得高咗」。

曾經有媒體訪問My Rules老闆Gloria和Chanhnez在內的大碼模特兒，其後訪問被放上連登討論區，網民冷嘲熱諷她們是「肥婆」、評頭品足她們的身形，但Chanhnez不以為意，反而說連登是一個「interesting」的地方，「可能香港人壓力大，所以要找東西批評吓才平衡到自己心理」。她笑說自己的性格硬頸，想做什麼事就全力以赴，懶理其他人的評價。因為覺得漂亮，她忍着痛楚花9小時在大腿紋身，又學鋼管舞、做大碼模特兒、參加電視真人騷節目，「街外人不影響我，佢係我邊個啫？他的意見對我來說不重要」。

記者很好奇Chanhnez的堅強和自信從何而來，她說是性格使然，記者推測或許跟她的成長背景有關。Chanhnez就讀國際學校，在加拿大升讀大學，雖然中學時已微胖，但沒有承受來自朋輩的壓力，「由細到大同學仔都給好多support我，說你好靚，我們互相鼓勵大家，其實我覺得香港女仔都會這樣，會說『你今日好靚，你剪的髮型好靚』，但不知為什麼去到肥就會變態」。香港女生的常態是瘦才是美，如果拍照有肚腩、腿粗就P圖P走贅肉，Chanhnez對這種風氣很不解，「《肥美人》中好多女生都會加濾鏡、P圖才放上IG，因為香港個個都是這樣，但我不斷跟她們說，其實你根本已經好靚，你參加得《肥美人》，就是你肥都靚吖嘛。不需要為了社會、為了取悅人去P圖，為什麼我們不去學取悅吓自己呢？」在加拿大讀書時，Chanhnez隨便走進服裝店都能買到衣服，同學從不在意她是什麼身形，「加拿大讓我知道，我純粹是一個正常人，喜歡做什麼就做什麼，我不知道這算不算給了我信心，但加拿大沒有那種、香港人覺得的，因為我肥所以我不可以的想法」。

每一個女生都是優質股

Chanhnez補充，自己的自信或許也來自前男友，她跟前男友拍拖7年，從前的她凸肚腩時也會想遮遮掩掩，但這個男生改變了她，告訴她有沒有肚腩她都很美，她不用為了任何人改變自己，「他對於我來說都是一個好重要的人，因為他一直灌輸給我聽，你其實真的好靚女，你好正，我真的很喜歡你，當有一個人這樣百分百地喜歡你的時候，其實你自然就不會在意其他人的意見」。Chanhnez拍過幾次拖，她說自己從未試過因為身形找不到伴侶，因為「肥」和「美」只是主觀的形容詞，這個世界這麼大，總會找到適合和欣賞自己的人，「我不反對人減肥，我覺得如果一個人為了健康、為了靚減肥都好，這是個人選擇，鍾意做就做，但不要為了另外一個人去做這件事，無好結果，找伴侶我覺得最緊要是坦誠」。《肥美人》其中一個參加者邢洋陽本來是瘦子，為了追星見MIRROR才增肥10公斤參賽，Chanhnez完全尊重她的選擇。她說最重要的是不要把自己的審美觀和標準套到其他人身上，你可以覺得瘦才是美，但不要強迫別人也要認同瘦才是美，而控制她、要她減肥變瘦。

Chanhnez選擇在《肥美人》舞台上表演鋼管舞，是因為聽過太多女生說佩服她，自己做不到像她一樣，她希望藉此機會向她們證明，她做到，她們也可以，「不是證明給大衆看，其實是證明給自卑、覺得自己什麼都做唔到的人看，不要為了這個社會的看法，抑制了自己想做的事」。有人說漂亮的肥妹是潛力股，但Chanhnez說根本每一個女生都是優質股。

文˙ 朱琳琳

{ 圖 } 林靄怡、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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