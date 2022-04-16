防偷窺智能門鎖 加配件可聲控

離線密碼 為訪客而設

Lockly PGD829有多種開鎖方式，包括「PIN Genie防偷窺密碼盤」（以4組按鈕 + 每組3個數字組成密碼鍵盤，每次開鎖時每組數字都會隨機變更位置，每次都不一樣，即使特意偷看也難以猜到正確密碼）、「3D FPC 活體指紋」（指紋感應器最快0.39秒掃描指紋，識別真偽，0.5秒快速開鎖）、「RFID卡」（跟機附送3張門匙卡，擺放在門鎖感應器來開門）、「Offline Access Code神奇離線密碼」（有訪客時，用家可用手機App創建一個只用一次的密碼，並透過不同方式發送給訪客）、「App開門」（利用App直接在門前連接藍牙來開門）及「實體門匙」，方便用家根據不同環境及情况來選擇。如果另購加裝Lockly Secure Link套件（另購$980），更可配合Alexa或Google智能語音助理，聲控開門而不經人手。

門鎖一共有5個鎖位，分別1個鎖舌、3個deadlock（鎖頭）及1個反鎖鎖頭。另外它採用機械鎖頭，用上耐用度高的不鏽鋼鎖體，即使因年月機件損耗或撞擊打壞摩打，還可以透過傳統鎖匙以機械式開鎖。而此門鎖只需使用4枚AA電池就可以使用，官方指有10至12個月續航力，亦可於App內或門鎖上的顯示屏得知電池壽命。即使完全無電，用家還可用9V後備電池連接門鎖的前面板，緊急通電使用。

■Lockly Secure Lux（PGD829BF）規格

解鎖方式：手機App、密碼、指紋、RFID卡、實體鎖匙

其他功能：遠程密碼管理、對應Alexa和Google智能助理、防偷窺密碼盤

續航力：10至12個月

售價：$5100（太空灰／威尼斯古銅色）、$5580（啞黑）

查詢：5625 2000（Anlander）