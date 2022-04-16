5G時代 家電功能大升級 AI牙刷 KO潔齒3難題

提示過度用力、刷磨不當、漏刷

電動牙刷近年漸漸流行，加上疫情令更多人留意個人衛生，口腔衛生亦是重要一環。研發個人護理科技多年的Philips，推出最新旗艦Philips Sonicare AI牙刷（型號：HX9996），不但繼承品牌的Sonicare聲波震動科技，更加入最新SenseIQ智能感應調控科技及升級的Sonicare App，解決3大潔齒難題。

雖然牙醫教落，刷牙力度要適當，否則太大力會傷害牙齒，然而何謂太大力、何謂適當，卻未必容易拿捏。Philips Sonicare AI牙刷內置最新人工智能技術，配合SenseIQ智能調控，以高達每秒100次的頻率，聲稱能感應用家刷牙時的力度、動作、範圍及時間等，找出用家刷牙有什麼問題。

SenseIQ包含3項感應功能，並且會透過簡易提示，提醒用家改善刷牙方式。包括：一、力度感應，當用家過度用力刷牙時，牙刷底部會亮起紫燈及震動，提醒使用者減輕力度，如果用家未有為意，力度未有減弱，牙刷更會自動調節震動強度；二、刷磨感應，如用家來回刷磨牙齒時幅度過大，牙刷底部會亮起黃燈及震動，提示改善刷牙技巧；三、位置感應位置感應，牙刷亦可追蹤用家清潔過的刷牙範圍，透過專用Sonicare App來顯示被忽略清潔的位置，提醒補刷。

專用App分析記錄刷牙數據

Sonicare App可分析用家刷牙情况並實時指導，提醒每個區塊的清潔時間、遺漏的區域或是刷牙力度不當的部分。然而，用家每次刷牙都要望着手機嗎？不用如此，就算刷牙時沒有開啟應用程式，刷牙數據亦會不定時自動傳送至App，供用家日後隨時參考。

Sonicare AI牙刷保留了品牌專利的Sonicare聲波震動科技，以每分鐘3.1萬次高速擺動刷毛，讓牙膏泡沫深入牙齒鄰面及牙齦邊緣，清除口腔中隱蔽部位的牙菌膜。官方更宣稱，使用2分鐘就能獲得相當於1個月手動刷牙的效果。

多功能刷頭免選擇煩惱

坊間不少電動牙刷刷頭標榜提供不同功能，如美白、潔齒和護齦模式，功能選擇琳瑯滿目，但頻頻更換刷頭徒添麻煩，不能「我全都要」嗎？為更方便用家，Sonicare AI電動牙刷採用最新A3 Premium All in One多功能刷頭，用家毋須頻繁更換刷頭與潔齒模式，一個刷頭就有齊潔齒、護齦、美白、除牙菌膜的功能，品牌宣稱相比起手動牙刷，其多角度刷毛有助清除多達20倍牙菌膜，兩側特長刷毛更深入牙齦，而三角刷尖則可在2日內清除多達100%牙菌斑。另外，無論用家是專注牙齦護理或是牙齒美白，都可於App內設定專屬的個人化刷牙模式和度身訂做的刷牙建議。

牙刷除了功能全面，就連設計亦一絲不苟，去年更贏得德國紅點設計獎。貼心的無縫手柄設計，不需要擔心滲水藏垢，時刻保持衛生。跟機除了包括無線充電板外，還有皮質面的輕巧旅行收納充電盒，方便攜帶外出使用。新機提供香檳金、午夜藍、櫻花粉3種配色，各具風格。

■Philips Sonicare AI 規格

顏色：香檳金、午夜藍、櫻花粉

功能：5種護理模式、3段力度選擇、SenseIQ

續航力：2星期以上 售價：$2498

查詢：2619 9663（Philips）

文：JJ

編輯：王翠麗

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