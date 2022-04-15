舞台劇改編喬治．奧威爾小說 回到殖民時期《緬甸歲月》

小說《緬甸歲月》中，這樣描寫英國人弗洛里長居緬甸的感受︰「他突然明白，自己心裏其實很高興能夠回來。這個他痛恨的國家現在成為了他的祖國，他的家。他已經在這裏住了10年，體內的每個粒子都充滿了緬甸的泥土。」

在英國作家喬治．奧威爾（George Orwell）筆下，弗洛里是木材商，不到20歲就前往時為英國殖民地的緬甸工作，周旋在當地的白人和緬甸人之間。較多人認識奧威爾最後兩部作品《動物農莊》與《1984》，浪人劇場藝術總監譚孔文則改編這本較冷門小說為舞台劇。譚孔文在2020年做出改編決定時，未料到2021年緬甸軍方發動政變，民眾走上街頭示威抗議。現在似乎是更好時機重溫奧威爾的故事。

代入奧威爾「雙眼」看緬甸

而譚孔文與奧威爾作品的緣分，其實由另一作家村上春樹開始。他分享，10多年來村上春樹的書和訪問等都是他創作世界的養分，而因為村上春樹作品深受奧威爾影響，譚孔文近年翻開奧威爾的作品，發現其與村上春樹「驚人地相似」。既然村上春樹會「用奧威爾的雙眼去看人」，譚孔文於是也嘗試代入奧威爾的角度，了解奧威爾怎樣看在緬甸的人事物。奧威爾曾經在緬甸擔任殖民警察，習得流利的緬甸語，這本《緬甸歲月》被認為充滿自傳色彩。

譚孔文認為「奧威爾心裏面住了一個東方人」，他從小說抽絲剝繭，讀到「因果」等東方思想。小說亦讓譚孔文聯想到東方主義（Orientalism）論述。當時西方或歐洲以自己為中心，把阿拉伯世界多國複雜的文化都簡化理解為東方文化與思想。

西方人眼中香港

譚孔文說︰「回到本人的成長經歷，1970年代出生，80年代成長，90年代經濟起飛，我們看香港，是從西方人角度看香港……我就是西方人眼中香港的氛圍下成長。我就是在東方主義中的一個人。」

在小說《緬甸歲月》中，奧威爾描寫弗洛里思考要留在緬甸而不回到英國時寫道︰「他心裏明白，解決方式只有一種，就是在緬甸中找個能跟他共度一生的人，也就是真正能和他分享一切，分享內心隱密生活的人，能夠從緬甸和他獲得同樣的記憶，和他一樣愛緬甸，也和他一樣恨緬甸，這樣就能讓他過着毫不遮掩也無所隱瞞的生活。」此段章節呼應當下，是譚孔文改編的其中一個起點。

以編舞、爵士鼓呼應情節

在舞台上呈現《緬甸歲月》，譚孔文提到幾個在創作上的新挑戰。浪人劇場以往多改編本地作家如西西、舒巷城等人作品，首次改編外國小說希望給觀眾新鮮感。演員方面譚孔文首次起用這麼多男演員，共五男一女。他邀請編舞家李偉能擔任編舞，演員要配合緬甸炎熱的天氣運用身體表演。作品中亦加入爵士鼓，靈感既來自樂隊Pink Floyd的唱片The Wall、美國電影《飛鳥俠》等，亦與故事中弗洛里帶巴黎女子伊莉莎白看緬甸表演時，她說表演似爵士樂的情節呼應。

譚孔文笑說《緬甸歲月》可以看成「追女仔」的愛情故事，弗洛里認為伊莉莎白就是能與自己共度一生的人。他再說︰「當你找到自己喜歡的人，其實你的作品就會不停回應和反映你喜歡的那些事物，那就是所有創作的根源。」對一個地方也如是。弗洛里或奧威爾對緬甸的愛恨是《緬甸歲月》生命力的來源，譚孔文亦希望為生活的地方香港，做出有生命力的作品。●

緬甸歲月

日期及時間：5月13、14日 晚上8:00

5月14、15日 下午3:00

地點：香港文化中心劇場（尖沙嘴梳士巴利道10號）

票價：$238至$398

網址：bit.ly/3xja0vA

文：胡筱雯

編輯：歐陽德智