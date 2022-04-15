香港惜食配對App 75折救臨期食品 買賣雙贏

「我們處理食物浪費通常是out of sight out of mind（眼不見為淨）。但仔細想想，1個人浪費1碗飯可能不算什麼，若幾十億人每天浪費1粒米，數字非常可觀。」減少食物浪費的平台CHOMP，由兩名90後Chris Wettling與Carla Martinesi創辦。兩人都是香港與瑞士的混血兒，同在瑞士的酒店管理學校進修，Chris的父親在香港的星級酒店做了30多年廚師，Carla亦曾在香港的大型酒店工作，兩人長年在耳濡目染下，慣見大量食物浪費。「自助餐每隔一段時間就要更換桌上餐點，遑論各種飲宴與大型活動。」Carla說。

長年目睹大量食物浪費，減廢的種子早已埋在他倆心中。2020年疫情爆發，成為他們創辦CHOMP的契機。疫情令飲食業重創，客流驟減，廚師無奈只能丟棄大量食材。二人看着身邊開餐廳的朋友憂心忡忡，為何不創立平台，讓有需要的人購買多餘食物呢？既為餐廳帶來一筆收入，消費者亦可以更優惠的價格買到心頭好，何樂而不為？然而光說環保理論，實在難以吸引人參與，於是Chris與Carla邀請商舖把快過期的食物或即日鮮食以75折或更低的優惠價上架，顧客化身「綠騎士」，把貨架上的食物「救」回家。用了大約1年籌劃CHOMP平台，終在半年前面世。

售賣蛋糕、燒味、啤酒

打開應用程式，琳琅滿目的餐廳映入眼簾——蛋糕、三文治、中式燒味、啤酒、雜貨等應有盡有。操作亦非常簡單，顧客在App內訂購裝有食物的「神秘盒子」（Mysterious Box），再自行前往餐廳取貨便可。雖說是「神秘盒子」，但Carla並無強制餐廳以「福袋」形式出售食物。「有麵包店喜歡在描述欄只寫『6個麵包』，增加神秘感；亦有餐廳列明所有食材與致敏原。」Carla說，目前平台有超過60間合作店舖，包括不少知名食肆與品牌，例如少爺啤、The Cakery、Miam Bakery等都是合作商戶。

創立半年，現時已有超過2000名註冊用戶，售出超過600個「神秘盒子」。「對我們來說很有意義，這600個盒子可能是某人的早午晚餐。600份原本進入堆填區的餐點，現在卻能餵飽數百人。」Carla 說。雖然目前大部分合作餐廳集中港島區，但他們亦逐漸擴大版圖，慢慢往九龍、新界發展，目標是做到「梗有一間在附近」。「假如你今天去朋友的生日派對卻忘了買蛋糕，這時可以拿出手機，看看附近的街坊烘焙店有無優惠蛋糕！」Chris笑說。兩人的環保意念獲得不少迴響，去年更獲新世界發展支持，目前正籌備以應用程式幫助旗下商場的餐廳減少浪費。

創業不易，為了讓平台盡快起步，他們在應用程式未做好時便到處尋找合作餐廳。當時團隊只得3人，試過逐間餐廳上門推銷、cold call、發出無數的電郵。Carla說，香港人未曾聽過這種新穎的外賣商業模式，令他們吃了不少閉門羹。「當後面有幾個人在餐廳排隊，但我必須在短短2、3分鐘向老闆推銷整個概念。大部分人只叫我留下聯絡方式，which is a nice way of saying no。」平台發展至今，主要靠店舖之間口耳相傳，才漸漸發展規模。

客人自取 鼓勵發掘社區小店

位於堅尼地城的裸買雜貨店Slowood，主要售賣健康、有機等產品，用了平台服務約1個月。店舖經理廖楚榕（Tania）說，每次產品上架都有顧客透過平台購買，效果理想，「這個概念很有趣，why not？我們希望有多一個渠道銷售快到期的產品」。目前Slowood在平台上會以低至5折的價錢出售即將到期的產品，如朱古力與罐裝飲品等。隨着平台用戶增加，Tania亦打算嘗試在平台售賣護膚品、生活用品等。

除了讓半隻腳踏入堆填區的食物「重獲新生」，Chris亦希望藉着應用程式，讓大家更了解社區小店。「香港買外賣實在太方便，躺在沙發動動手，食物就會自動送上門。你能想像光在利源東街這條小街就有5間食肆嗎？我們讓客人到店自取，一部分原因是希望大家能下樓走走，順便發掘社區中的寶藏。」●

CHOMP

網址：chomphk.com

IG：@chompfoodwaste

文：沈晴

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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