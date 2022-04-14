Balenciaga 向烏克蘭人致敬 表達愛與希望

省卻接縫 簡約利落

時裝騷用上「場中場」概念，中央設置360°由玻璃包圍的空間，模擬暴風雪的場景，模特兒在人造雪與強風中行走，雪片不斷落在時裝上，形成一種末日感，同時也預示在一場暴風雪後，將會迎來一個嶄新開始——Demna Gvasalia難得展露出感性一面，向世界傳遞愛與希望的信息。

在寒風凜冽的「雪地」上，模特兒穿上黑色不對稱連身裙在風雪中飄揚；牛仔褲被改裝成露肩上衣，成為all-denim造型，讓人想到物資匱乏的浩劫世界。經典的繭型輪廓經簡化和重構，演變為一體成形的長褲、鞋履和手套的連體衣，運用極少的接縫技術和彈性面料，塑造出利落的廓形結構。

時裝騷尾聲，Demna Gvasalia再次展現對烏克蘭戰事的關懷，以象徵烏克蘭國旗的黃色連帽衫套裝、藍色緊身曳尾長裙作結，模特兒在暴雪中踏出堅定的步伐，場面觸動人心。

[Men Matters]