Valentino 熒光粉紅衝擊視覺

這場粉紅色時裝騷名為Valentino Pink PP Collection，用上與色彩權威Pantone Color Institute合作訂製的特殊熒光粉紅色為主調，透過剪裁、物料、質感與細節，展現出這強烈色系的無限可能與個性。只用上一種顏色，做出幾乎整個系列絕不容易，在沒有其他顏色的干擾下，服飾的面料、紋理、剪裁等細節被放大，這正是Pierpaolo Piccioli想要帶大家經歷的視覺體驗。至於為何選擇粉紅色？相信除了因為它深得創意總監喜愛外，亦能表達眾多個性面貌，既代表甜美夢幻，也可以代表叛逆甚至性感。

天橋上出現了共40多套粉紅造型，當中所有男女裝服飾，以至配飾上的金屬細節均用上粉紅色。女裝輪廓運用幾何褶襇，為鬆身造型增添層次感，配以束腰設計和極短的衣襬，塑造出感性迷人的「S」形線條，其中褶邊雪紡襯衫配搭高腰長褲造型，則為整體注入幾分硬朗氣息。系列亦可見大量Valentino簽名式裝飾細節，包括蝴蝶結、荷葉邊、花瓣、喱士和刺繡，貫徹品牌的優雅氣息。

雖然以粉紅為題，但這又不盡然是全粉紅色的時裝騷。系列中段特別加插了一批黑色造型，如歌曲中的間奏段落，既讓觀眾稍作休息，且為視覺帶來平衡，襯托熒光粉紅的奪目。一如過往，時裝騷以高訂式晚禮服作結，大量用上華麗的羽毛、水晶、立體刺繡。資深超模Kristen McMenamy身穿一襲輕紗晚禮壓軸出場，舉手投足流露霸氣，打破粉紅色予人的既定印象。

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