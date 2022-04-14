Saint Laurent 「叛逆貴族」中性型格

借鏡Nancy Cunard的標誌造型，Anthony Vaccarello把她的中性打扮延續到現代的服飾中，同時為系列注入流暢線條輪廓，像是把象徵男裝的西裝、皮衣、短身外套加入立體的寬墊肩，配搭絲緞連身裙、透視柯根紗裙，巧妙轉化1920年代的直身剪裁。另外，他亦運用Nancy Cunard經常佩戴的手鐲來貫穿整個系列，在造型中堆疊銀、金和青銅等原始感材質鑄成的手鐲，為柔美造型注入叛逆氣息。經典的Le Smoking西裝化為長身的開衩晚禮服，續寫品牌打破性別衣著的界線。

值得一提的是，這場時裝騷對於香港人來說特別有親切感，騷場內竟播放着關淑怡的《難得有情人》！法國音樂人Sebastian Akchote選用這首1980年代末的經典廣東情歌作混音，聽着關淑怡的歌聲，讓人想起她神秘冷艷的韻味。

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