Gucci 男裝嬌柔 女裝剛強

13世紀的博學修士Vincent de Beauvais，於其著作Speculum majus（《巨鏡》）中，讚揚鏡子是一種重要的知識工具，因為鏡子可以觀照現實，我們從而對現實獲得透徹而實在的理解。不過Alessandro Michele對鏡子卻有另一個看法，「我希望使鏡子回復另一種特性：那就是創造畸變、施加魔法與喚醒鬼魂。我想到了17世紀的反射光學文獻中描述的魔法鏡子——它們被放入奇珍櫃當中，化作能放大和扭曲現實的機器」。

Alessandro Michele將時裝比喻為鏡子，而我們的衣著就像鏡子般反映自我形象。但若能夠拋開平白的固有框架，放膽走出穿衣的舒適圈，時裝將會如魔法鏡子般將我們改頭換面。通過時裝多元的可能，我們除了可塑造一個變異的自我形象，也許更可以加強自我認知和自我表達的能力，而來季名為Exquisite Gucci的系列就是以此為目標。

Alessandro Michele將男衣女穿和女衣男穿的空間擴大，一系列原本陽剛的寬肩雙排扣西裝，女士穿上後大有1980年代事業女性的剛強美，男士亦因內襯低胸或漁網上衣和高腰褲而變得嬌柔。系列中女性化的蕾絲也是男女皆宜，反叛龐克的窩釘則佈滿於正裝風格的衣飾上。

系列最令人驚喜的當然是Gucci與Adidas的聯乘，Alessandro Michele的用意就是以運動服將正裝的風格打破，Adidas標誌及其3間符號同時橫空綴於各款衣飾上，把西裝、緊身胸衣及晚裝變得另類有型，映照在佈滿扭曲鏡子的時裝騷場，更能顯出其創作理念。

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