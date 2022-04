展覽以The Secret Gardens of Théophile Alexandre Steinlen, from Montmartre to the Oise Valley為主題,帶出這個Art Deco藝術家不為人知的一面。一如主題所示,展內除了能看到他繪製的宣傳海報外(圖B),亦能看到他帶印象派風格的畫作,以及其他以貓為主角的作品(圖C),特別適合貓貓愛好者。●

網址:www.chateau-auvers.fr