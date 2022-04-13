原桶威士忌買賣 成投資新路向？

事實上一桶威士忌的價值如何，也相當取決於本身酒液的年份，粗略估算一桶大約可裝100多瓶到400瓶的木桶，整桶價錢由最便宜的數萬元，以至數百萬元都有可能。這次我邀請了幾位業內朋友，為大家解釋一下背後的實際運作。

包桶非富豪專利？

去年才剛成立亞洲分部的Cask Trade，是業內其中一個專注於威士忌酒桶買賣而流量不小的公司，問他們整桶威士忌是否特別昂貴，其亞太區銷售及市場營運總監John Wong表示：「很多人認為威士忌酒桶投資是比較遙遠的一件事，當然大品牌的價格甚至是完全無上限，但一般我們會交易的一些酒，原桶價格也可能只是2萬到數萬元不等，相比買一枚名表，有時甚至更便宜，所以近年亦真的漸漸成為另類資產的一個新趨勢。」

對於買下一整桶威士忌以後的流程，他如此解說：「一般來說最開始先要釐定清楚原桶的擁有權，和委託一個稅務代理人處置這桶酒，平常可能會經過一些較繁複的步驟，但因為我們公司絕大部分銷售的酒桶已是由自己擁有，在售後服務和放售方面也有行之有效的系統，基本上在買桶後無論你是要抽取樣本看看這桶酒的現况，想要運到香港推出，或是想再轉售予其他買家都非常方便，亦沒有傳聞中太多的隱藏收費。就數據而言，整桶威士忌在市場上亦是相當受歡迎，像去年我們經手買賣的原桶也有接近2000桶，也有不少是裝瓶後在市面流通。」

John在開拓亞洲分部前曾在英國總公司工作一段時間，提到歐洲和亞洲客人在選擇上的分別：「或許部分本地客人仍有先入為主的觀念，他們會傾向選擇傳統的大品牌出品作獨立裝瓶，反而歐洲客人會更熱中嘗試一些新酒廠作品，或是比較有趣的一些木桶實驗。」

客人關注重點：年份和日期

普遍客人對於威士忌包桶的要求，又似乎和我們認知當中有一點點分別，可能像我這些威士忌飲家，往往以味道作為先決條件，但事實上年份和日期才是其他人着重的地方！

Rare Finds Worldwide的威士忌投資專家Freeman Ho表示：「其實有不少顧客並不太在乎投資收益，反而是該桶酒對他本人的意義，例如有客人會特地買下子女出生年份的木桶，就像以往女兒紅、狀元紅的一個概念，或是其他有關公司或個人的紀念日，這也是很多人購買包桶時的意向。但當然，價錢是大部分客人相當顧慮的重點，但投資者也會有其他方面的考慮，例如酒桶的安全、整個買賣的真實性之類，但其實除了極小部分意外的例子，大部分我們可以接觸到的大公司，一向也有自己的渠道買賣酒桶，不用太擔心。」

香港的獨立裝瓶市場

部分本地威士忌吧，近年也涉足獨立裝瓶威士忌的進出口，例如Club Qing。若客人拍板買下整桶酒並想裝瓶，到底有什麼要準備，而整個流程大約要多久才會有成品到手？Club Qing創辦人Aaron Chan表示：「在釐定清楚原桶的擁有權，完成委託稅務代理人，以及酒標設計送往審批後，才正式處理裝瓶事宜以及申請正式進口的文件。過程往往需要6至12個月，而疫情下，運輸難免會再花多一點時間。」

對於近幾年本地威士忌市場的變化，他認為：「近年本地包桶的活動漸趨成熟，以往主要是從事酒類相關的人士如酒吧與零售商，近年愈來愈多威士忌發燒友或群組對包桶有興趣，相信前景應該不錯。另外以往客人主要有興趣的都是大牌子的原酒，但隨着價格上升且供應下降，現時亦有更多人接受一些較為小型及知名度較低的酒廠。其實這些酒廠不乏高質素原酒，相信未來包桶亦會循着這個方向慢慢推進。」

作為酒業前線人員，不難感覺近年打着「香港製造」的產品均頗受歡迎。雖然依然是在蘇格蘭釀製，但背後團隊是香港群組，尤其在設計上亦可能融入本土元素，飲家也都非常歡迎及支持，甚至最近還有反攻國外市場的傾向。或者不是每個人都可以在原桶威士忌買賣中摻一腳，但跟志同道合的愛好者一起合作，似乎也不是完全不可能？

●Tony Leung：fb專頁「如果我們的語言是威士忌」版主，專欄作家，一個醉多過醒的酒徒。為了有更多機會嘗試不同佳釀，近年用盡辦法令更多人鍾意威士忌。

文：Tony Leung

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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