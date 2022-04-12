論盡教育：「品格教育」與馬時亨

每刻都在享受社會恩

自馬先生辭教大職務後，一年多以來，似乎未見品格教育有乜動作。小婦人並不懷疑馬先生推行品格教育的誠意，也知道品格教育是頗為抽象的概念。品格教育協會以感恩、善良、希望為主題，推廣意念並不容易，成效亦不易彰顯。教兒童打籃球，投入籃圈就得分；教踢足球，射入龍門一球就是一球。千辛萬苦灌輸了「感恩」、「善良」和「希望」，即使有成效，這些美德藏之於心，表達於行為，唔會鑿在額頭上。良好品格範圍好大，感恩、善良、希望，僅是沙堆裏面一粒沙而已。

協會以一粒沙的感恩、善良和希望作起點是務實做法。就以感恩為例，唔係你肚餓時人哋畀碗飯你，你終生不忘一飯之恩就算是感恩的最高境界，而在於你有能力時會否也給肚餓的人一碗飯！王師奶有幸聽過趙樸初先生講感恩，他說感恩可分三面：一、天恩；二、父母恩；三、社會恩。天恩和父母恩大眾能了解，令小婦人深入思考的是社會恩。何謂社會恩？講得淺白些，是社會一些你不認識的人默默地貢獻社會。例如：你清晨上學去，走在一條清潔的行人路，令你心情愉快，這是社會恩的一種。那是一群早起清潔工人的辛勞，讓你可以心曠神怡地行走；又例如：你能夠在治安良好的環境放心地生活，不擔心被偷竊、搶劫，是一群以除暴安良為己任的警務人員努力，這也是社會恩。這些例子不勝枚舉，學校老師給你良好教育，校工把課室桌椅弄得窗明几淨，這都是社會恩，是我們在不知不覺中享受的社會恩。小婦人對趙樸初先生的闡述感受甚深，好似大夢初醒，原來自己生活的每一刻都享受社會恩。

推廣工程浩大 冀召集有心人

馬時亨先生，品格教育協會雖然務實地僅以感恩、善良和希望作起點，但這是移風易俗的大大大工程，單靠一個會，或一百幾十個好心腸的義工是不足以成大事的。在三數年間能有「小成」已是了不起的成就。王師奶區區一匹婦，斗膽向馬先生奉上一磚：何不利用你的社會人脈，振臂一呼，號召一些「真正」的有心人，教育局、宗教團體、辦學團體、大學學者、社會良心的傳媒，共同努力挽救沉淪已久的品格道德。

王師奶知道講就易，做就難，但千里之行，始於足下，你已洗濕個頭在先，唔爭在濕埋對腳喇。小婦人敬候佳音。

文：王師奶

作者簡介﹕不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

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[Happy PaMa 教得樂 第392期]