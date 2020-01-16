簡單而體面 送父親最後一程

父親向來講究體面着重禮儀，慶幸他去得瀟灑走得及時，我還有足夠時間資源安排簡單但符合父親心意的喪禮。最受公公疼愛的大小T，可以親自送他最後一程。辦好父親的喪事，我本來想靜靜了事，沒有打算公開寫出來。思前想後，父親的離世，令我領悟了、覺悟了，或許寫出來，大家都會有所得着。我其實，很執著！

必須多謝瑪嘉烈醫院泌尿科、內科深切治療部所有醫生及醫護人員，不只是盡忠職守，是仁心仁術，非常體恤體諒，感激不盡！感恩大覺福行中心衍璇法師，教我頌經，更為父親在佛堂點燈。感謝台灣舅母，親手為父親寫心經誦經祈福。我雖然不是佛教徒，念心經迴向父親，祈求父親放下，心無罣礙，一路好走。

當日和父親決裂，我痛不欲生，幾近精神崩潰。反覆自問，究竟做錯些什麼，父親要這樣對我？我願意折壽去換父親的安康，用生命去愛父親難道有錯？為什麼落得老死不相往來的下場？

不是所有問題都有答案，但我知道這世界沒有無緣無故的恨。想深一層，只是愛得太深，難以自拔，即使親如父母子女，出發點如何為對方好也好，都不能凌駕任何人的自由意願。我投訴父親情緒勒索的同時，我何嘗不是一樣地勒索他？

年少輕狂隨時間釋然 更多是不捨

年少輕狂，和母親關係水深火熱的時候，我大言不慚地講過他日母親離開，我一滴眼淚都不會為她流，結果自摑嘴巴。父親走了，心中當然不捨，但比不捨更多的是，釋懷、釋然。

問我可有後悔當日和父親決裂？我可以斬釘截鐵說沒有！不過應該有更好的方法處理，毋須劍拔弩張差點對簿公堂，互相傷害，親者痛，仇者快，真正何苦？幸好死亡身後事在我家從來不是忌諱，我可以按照父母親的意願為他們安排打點妥當，盡最後一點心意。

母親給我一副硬骨頭，父親給我一副軟心腸，終此一生，不失不忘！

文：張慧敏

作者簡介﹕資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

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[Happy PaMa 教得樂 第392期]