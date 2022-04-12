童繪遊樂場：趁小四擴闊藝術視野

視藝呈分試 涉獵不同畫家風格

視藝科的呈分試主題，由學校自行決定，可能是「繪畫」、「設計」，勞作和立體製作也很常見；亦有關於知名畫家背景、繪畫風格、代表作品；甚至涉獵不同國家民族特色的元素等。有一些主題更令人意想不到，日後有機會再詳細分類和解釋。

現今科技發達，只要運用互聯網，即使安坐家中，也能放眼世界。但同一時間，我也建議大家到美術用品店走走看看，因為實物拿上手的質感和感覺，是屏幕做不到的；還有大大小小的展覽活動，情况許可下也值得抽時間看看。孩子只需要做些簡單的筆記和拍攝，並把觀後感記錄下來，假以時日，他們在這方面的視野和基礎，便可逐漸確立和成長起來。

文、繪圖︰Mr Liu

作者簡介﹕Art Playground視藝老師

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[Happy PaMa 教得樂 第392期]