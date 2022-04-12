家庭有教：鼓起勇氣 食藥無難度（上）

疫情期間，不少孩子染疫。專家建議患者可服食撲熱息痛（paracetamol）來紓緩病徵。相信不少家長都曾就如何教導孩子吞藥丸而感到苦惱，我們建議不妨從「想、說、做」三方面入手：

教授孩子吞藥丸，家長可首先從建立「我是勇敢孩子」的身分入手，「小藥丸的任務就是助我們打敗細菌病毒，勇敢的孩子都會邀請小藥丸加入自己的『抗病毒兵團』，一同打低病毒」，引導孩子感到自己作為一個「勇敢的人」，當然會有勇氣與小藥丸合作，接受小藥丸乃自己的好幫手，減低對藥丸的抗拒。

想：建立身分發揮想像

另一方面，即使想法上和心理上接受了小藥丸，孩子始終需要將藥丸從口中吞下肚。家長不妨引導孩子作以下的想像：「小藥丸其實都是運動高手，特別是滑水很出色。試想像我們的舌頭就好像一條滑水梯，而小藥丸就好像一個在滑水梯上的小孩子，當我們喝水，水流一來了，這個藥丸小子就隨水流興奮地滑下去了！」

說：鼓勵與讚賞

雖然不少孩子只要稍作嘗試就能夠成功吞藥，但始終有部分孩子需要反覆嘗試與別人的支持。因此，家長需要着重的並不是事情的結果，而是努力嘗試的過程，這就是勇氣的表現。孩子願意嘗試，家長可以主動讚賞孩子勇敢；當嘗試不成功，家長可為孩子把藥丸剪成細份之餘，亦可以同時告訴孩子每一次嘗試都是勇氣的表現、成功的累積，今次未成功就「退一步」，而成功就當然要加以讚賞孩子！

下回再在「做」方面，分享如何一步一步讓孩子順利食藥。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介﹕參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

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[Happy PaMa 教得樂 第392期]