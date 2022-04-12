感講你知：令人「失聯」的比較

「嘩，人哋細細個就已經識幫手煮飯做家務啦…… 」

「點解你成日打機？你好似人哋咁勤力就好啦！」

筆者家裏有三姊弟，從小就在「比較」的氣氛下長大。最怕是親戚朋友聚首一堂時，拿孩子們作「話題」，互相比較一番。有時我會尷尬地笑，很想他們快點終結這個話題；有時姊姊會生氣，整場聚會板着臉；有時弟弟會不耐煩地反駁。有一次，我承受不了種種的比較，衝口而出說了一句：「你咁鍾意人哋，咁你去做人哋阿媽囉！」

「比較」總是以彼此受傷的心、斷裂的關係作完結。「比較」是一種構成「失聯」（disconnected）的語言，並帶有「診斷」（diagnosis）的意味。所謂「失聯」，意思是明明想關心對方，和對方建立連結，卻因為忽略了對方的感受和需要，破壞了連結。比較時，我們猶如醫生診症般下「診斷」，指出別人有什麼「病痛」，給他們貼上標籤，例如「不聽話」、「懶」、「蠢」等，卻沒有了解他們行為背後的需要。例如，子女「沒有幫手做家務」背後的需要可能是「休息」和想有「自己的空間」，而非單純的「懶」。過度簡化的「診斷」會使我們忽略了子女的需要，失去連結。當子女們聽到比較時，他們收到的診斷報告是「別人好，我不好」，聽到的，是批評和指摘，而不是父母的關心。「比較」不能幫助我們清晰、真誠地表達自己，反而會令溝通失效。

善意溝通鼓勵我們有意識地改變表達和聆聽的方式，根據自己的觀察、感受、需要作出請求，真誠地表達自己。「感受」和「需要」是人與人之間的共通語言，能促使連結，令彼此聽到對方的愛。

善意溝通4部曲 化比較為關心

筆者想嘗試改變與家人的溝通方式，於是晚飯時提議和家人一起學習善意溝通4部曲（觀察、感受、需要、請求）。我介紹善意溝通後，媽媽收到一則來自朋友的信息，然後向弟弟說：「細佬你睇吓，人哋個仔幾叻，買股票賺咗1萬蚊！」我原本很泄氣，因為剛才教了他們不要評論，要說出自己的觀察、感受和需要，怎知道媽媽立刻來了一個「診斷」的示範。我以為弟弟會一如既往地為自己爭辯，怎知道弟弟停了一停，說：「聽到你講話人哋個仔好叻，買股票賺咗1萬蚊（觀察），我覺得好鬱悶（感受），因為我都想你欣賞吓我（需要），如果可以，我想請你讚吓我（請求）。」媽媽聽見後，只說了一句：「好呀。」看到這一幕，我真的很震驚，因為換作是以前的溝通模式，他們很有可能會一直爭執下去。

事後與媽媽傾談，她表示只是想道出事實，並沒有想比較，但我們聽着總覺得有比較的意味。這是因為「叻」是一種「診斷」，原來要「買股票賺1萬元」才算「叻」，當中也隱藏着比較，因為我做不到，所以我「唔叻」。小時候最常聽見「幫忙做家務」才算「乖」、「溫書幾小時不打機」才算「勤力」、「成為頭三名」才算「聰明」……當我們聽到這些「診斷」而知道自己做不到的時候，自然就會有比下去的感覺，聽到的是父母的指摘，而不是關心。

我猜想，不少家長在比較時，背後的需要其實是關心孩子們的學習、健康和成長。我鼓勵各位家長可以嘗試把「比較」演繹成自己的感受和需要，例如：「媽咪覺得好擔心（感受），因為媽咪想關心你嘅健康／成長（需要），可唔可以請你同媽咪分享一下……」

如果我們想和子女保持連結，就需要留意說話中令彼此失聯的部分，有意識地練習善意溝通。每次說話前先停一停，想一想，當中有沒有「診斷」？有沒有「比較」？自己的感受、需要又是什麼呢？

文：張雪怡（JUST FEEL 感講項目主任）

作者簡介﹕註冊非牟利機構「JUST FEEL感講」的願景，是轉化學校和家庭的溝通文化，透過支援教育工作者和家長，攜手共創同理心校園和家庭文化，提升孩子的身心靈健康。

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[Happy PaMa 教得樂 第392期]