復課準備：疫下復課 小學嚴陣以待 面授網授同步 父母有得say

防疫措施升至「最高級別」

「我覺得應該有得揀，要把選擇權交給家長！」天主教領島學校校長李安迪表示，校方難以掌握每個學生的身體狀况，也無從了解每個家庭在疫情期間經歷過什麼事情，部分家長對恢復面授課有憂慮，是可以理解的，因此該校在開學後，將採取面授與網授同步進行的運作模式，而課堂設計亦會以網課為依歸。「意思是，不是純粹直播課堂給在家的學生觀看，我們在課室現場，會繼續沿用網課的教學平台，善用e-learning的電子評估、互動遊戲，這樣在家的同學一樣可參與答問、分組討論，那就雙贏，各個持份者都兼顧到。」

重新開放校園，李安迪笑稱，會把防疫措施提升至「最高級別」，包括定時消毒、嚴格限制社交距離等，而為減低校園爆發風險，校方短期內亦不會申請恢復全日面授，「就算學生疫苗接種率達標，但打了針不代表不會感染，始終小朋友除下口罩一起吃午飯，就會有風險」。

首要重整常規 助SEN童融入

他又說，開學後首要任務不是追趕課程進度，而是重整學生的常規、態度，也會加強支援SEN（有特殊學習需要）學生，「開學前一周，會在網上替有需要的SEN學生尤其是自閉症的，做社交情意訓練，始終太長時間沒有回學校，都擔心他們會不適應。開學後，我們亦會作抽離教學，先讓他們循序漸進融入校園生活，情緒穩定後，再重回課室」。

德萃幼稚園部及小學部總校長朱子穎則說，學校有兩大功能，除了傳授知識，還可釋放勞動力，讓父母可安心上班，所以，當政府評估了疫情風險，認為現階段適合恢復面授課，該校會在做足防疫措施下，給學生提供最大的學習機會。但他補充，以德萃小學為例，目前有部分學生仍身處海外，或基於不同原因未能即時回校上課，所以校方會繼續提供網課，讓孩子在過渡期內，可在家學習。「透過熒光幕，師生可以有基本的互動，但當然，小朋友在學校會有更豐富的社交經驗，這方面家長就要有取捨。」

回校有社交 總比網課開心

三水同鄉會禤景榮學校校長李小寶亦鼓勵家長，在疫情受控的情况下，盡可能讓子女回校上課，「網課帶來的學習差異是大的，就算撇開成績不談，也難以兼顧學生的身心發展」。她相信，小孩子在校園跑跑跳跳，跟同學一起玩耍，總比獨個兒在家上課開心。由於禤景榮學校較多跨境學童，李小寶稱疫情爆發以來，已抽調部分教師以網課形式專門照顧這批學生，所以開學後，很難再有額外人手為本地生提供網課。

●家長心聲

質疑復課準則 生命要緊擬請假

莫先生育有一子一女，二人都是幼稚園生，未有接種疫苗。他質疑當局現階段恢復面授課的決定，「完全不明白停課、復課的準則是什麼？以往幾波疫情，雙位數字確診已經要停課，但現在4位數字，反而可以上學」？他坦言不介意子女學多學少，生命安全才是首要考慮，所以會替他們向學校請假，直至疫情真正緩和下來再打算，「最多白交學費」！

網課乏味 重返校園「見步行步」

鄺太育有兩個女兒，分別4歲和7歲，她說兩個小朋友也期待重返校園，「始終網課的趣味度稍遜，她們的專注力和投入度都不太好。家姐更常說懷念在學校小息時，可以和其他女孩子一起聊天，我相信她需要有社交生活」。雖然兩姊妹都未有接種疫苗，鄺太又未至於很擔心，「我有信心家姐只要多提點，吩咐她勤洗手、戴好口罩，問題應該不大，反而妹妹，年紀較細，可能需要靠老師幫忙」。她又稱，這兩年也習慣了「見步行步」的生活，萬一開學後見形勢不妙，確診數字反彈，亦不排除會自行替小朋友停課。

文：沈雅詩

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[Happy PaMa 教得樂 第392期]