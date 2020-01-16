大埔春遊輕鬆kill標 社山400歲巨型神木坐鎮

今次帶路的是有逾10年行山經驗、中國香港攀山及攀登總會山藝教練陸永恩（Vivien）。她說：「社山最高只有195米，不算太高，上下坡落差不大，是一家大小春季郊遊的輕鬆路線。我們先沿衛奕信徑第8段走，然後前往社山，約2.5小時就能行完。」

碗窰遺蹟看古人製瓷智慧

我們從港鐵東鐵線大埔墟站出發，乘搭小巴23K在碗窰下車後，回頭走約100米，按照樊仙宮的路牌指示轉左上斜路，往樊仙宮方向進發。我們沿途發現一間有趣的小屋：門前掛滿用五顏六色牙刷砌成的藝術品：孔雀開屏、稻草人、蝴蝶，做得維肖維妙。Vivien說，這些藝術品存在已久，相信屋主喜愛回收再用，為舊物賦予新生命。

此地之所以稱作「碗窰」，全因這裏早在明代中葉已開始生產青花瓷，直至20世紀初期受到廣東沿岸其他窰廠的廉價品競爭，碗窰製瓷業漸漸式微，並在1932年停產。碗窰有豐富的製瓷原料，且鄰近河岸，交通便利，盡享製造與貿易之利。這裏有展館介紹製瓷歷史，但因疫情未有開放；一旁的法定古蹟樊仙宮亦與瓷器有關，供奉陶匠的守護神樊仙大師，內裏的木牌刻於清代乾隆期間，可以在此打卡。

從樊仙宮後方上梯級，走約5分鐘即可到達checkpoint 1：碗窰遺蹟。這裏的碾盤呈圓形，直徑約4米，用有溝槽的花崗岩拼合而成，中間有一條石柱，旁邊還有圓形石轆，由此推測古人是利用牲畜推動碾磨把瓷土碾成粉末。我們在此了解古人製瓷的其中一道工藝後，繼續前往下一個景點。

靈顯法院靜聽大自然音樂

原路返回衛奕信徑，穿過村莊後開始慢慢上山。春季濕度高，走起來比平時更辛苦，好在路線簡單，慢慢走即可。分岔路口右方有個名為「蓮開亭」的涼亭，有山友在此納涼休息。途中我們路過廢棄的蓮開公立學校，大門深鎖，大家只可在外打卡。

看見分岔路後轉右下樓梯，沿半春園路繼續走。到了checkpoint 2：香海蓮社半春園。半春園建於1930年代，佔地逾200萬呎，原屬於禮佛人黃筱煒家族所有，專門用來靜修。園區依山而建，內有大雄寶殿、牌坊等，樓閣亭榭皆十分優美，當中黃筱煒故居更被列為三級歷史建築。可惜疫情關係半春園不對外開放，只可站在圍欄外觀看內裏的建築。

我們在半春園旁的分岔路轉左上山，經過濾水廠後轉右，走約10分鐘即到達小靈山靈顯法院。法院創於1953年，法師認為這塊土地靈氣動人，故選擇在此興建佛堂。我們在遠處就能看見寫有「靈顯法院」的門樓，進去卻發現大門緊鎖。但是站在這兒聽見流水淙淙，加上還有附近茂密的竹林作伴，心情立即平靜下來。在這裏休息、享受大自然的「音樂」也是個不錯的選擇。

登頂眺望觀音像 賞大刀屻朦朧美

沿路返回濾水廠後靠右走上山，回到蓮開亭後往蓮澳方向走，及後登上山徑前往社山。到了山頂，回頭可看見太和、大埔墟一帶景色，甚至看見慈山寺觀音像。繼續向前走，整個林村谷與社山村盡收眼底，背靠巍峨綿延的大刀屻，團團霧氣籠罩着山頭，更添朦朧美。我們進入林蔭開始下山。森林大樹聳立，樹冠遮蓋了不少陽光，甚是清涼；有些粗壯的樹幹打橫生長，我們得彎腰才可通過。春天是萬物蘇醒的季節，地上佈滿落葉，像是為堅硬的泥土鋪上了軟乎乎的地氈，踏上去發出「沙、沙」的悅耳聲。春季雨水多，樹葉頗滑溜，大家要放慢腳步，小心不要跌倒。

風水林藏珍貴植物 具特殊科學價值

社山村是一條客家人聚居的村落，早在清代嘉慶年間編撰的《新安縣志》就有記載。這裏最知名的就是我們正在穿越的風水林，內有不少香港原生樹種與珍貴的植物，當局在1975年把它列為「具特殊科學價值地點」。風水林是華南等地區的鄉郊特色，村民相信林木能為村莊帶來好運，即「靠山」的好風水，所以不會輕易伐樹，變相幫助保育樹林內的動植物。

下山後，再走過一小段平地，就抵達checkpoint 3：社山神木。眼前這棵高25米、樹冠寬32米的樟樹，據聞已超過400樹齡，被認為是香港最巨型且最古老的樟樹。就憑目測起碼要7、8人張開手臂才能環抱粗壯的樹幹，已能略窺一二。

翻查資料，政府曾圍繞神木築建行人棧道，方便途人近距離觀賞。但大樹後來遭遇兩次火災，政府終決定關閉棧道，日久失修的棧道亦在最近被拆除。我們本打算近距離觀賞神木，但附近圍起鐵絲網，更豎起「前方大樹有潛在倒塌危險」的告示，唯有在遠處感受巨樟的雄偉。

欣賞罷神木，往前走可看見一個小公園，我們經過旁邊的公廁穿過村莊，沿馬路即可到達終點林錦公路。春意盎然，路旁的宮粉羊蹄甲盛放，使人心情也變得愉悅，可謂為旅程畫上完美句號。到達終點後穿過馬路，即可乘搭小巴25K前往港鐵東鐵線太和站。

■溫馨提示

量力而為，遇崎嶇山路不應勉強前行，拍照前應觀察四周環境，確定位置安全才留影，勿為靚景而冒險。

■行程

全程：約6公里

需時：約2小時20分鐘

交通：

去程：港鐵東鐵線大埔墟站乘搭小巴23K前往碗窰

回程：林錦公路乘搭小巴25K前往港鐵東鐵線太和站

起點碗窰→（10分鐘）樊仙宮→（5分鐘）①碗窰遺蹟→（45分鐘）蓮開公立學校→（15分鐘）②香海蓮社半春園→（15分鐘）小靈山靈顯法院→（20分鐘）社山→（15分鐘）③社山神木→（15分鐘）終點林錦公路

文：沈晴

編輯：梁小玲

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