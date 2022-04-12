原鍋藍龍蝦飯帶回家 細嘗主廚美味回憶

便當變5道菜fine dining

如果想一次試齊Agustin的手藝，那不如點每位$888的摩登便當。由3個設計有型的特製便當盒組成，買回家後只要移到碟上，馬上變成5道菜精緻晚餐。前菜有醃漬鰤魚、蝦肉配秘魯香辣aji amarillo黃椒醬，酸辣清爽，十分開胃。主菜是熊本和牛配焦香洋葱、日本雞蛋、拌飯素及牛肉醬，混和來吃，和牛的油香嫩滑，味道豐富。

還有3款甜品：西柚薄荷慕絲，日本金橘、柚子啫喱及阿根廷經典焦糖牛奶餅乾。由清新輕甜，吃至奶香濃糖，由淺而深，美味逐步遞升，為完美一餐畫上句號。

■Andō

訂購：www.jiaeverywhere.com

註：最低消費$300，逢周一至六，可即日預訂，於下午5:00至晚上7:00自取或送貨。外賣自取可享85折；訂購外送服務滿$800可享9折

[飲食]