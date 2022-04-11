人老腳先衰 關節退化有路難行 及早保護鍛煉 延長雙腳「使用期」

如果想變老後仍行得走得、活動自如，就要注意雙腳保健，尤其關節的保護及鍛煉，是我們不能缺少的功課。

手提電話傳來語音信息：

「阿萬，我知你忙，但若有時間，請覆！我最近左腳無力，行路『發軟蹄』。山友說是關節炎，叫我睇骨科；但另一個朋友說是『肌少症』，叫我找搵物理治療。物理治療要求醫生介紹信，所以要麻煩你！我想盡快約期做物理治療，請你幫我寫封介紹信！」

我是家中老六。留下錄音的是嫂嫂、五哥的妻子。嫂嫂於4年前退休，但仍然非常活躍，積極投入生活，為自己安排不同活動；做義工、學唱歌、練書法和去郊遊。每逢星期五就是她的「行山日」，相約已退休的舊同事結伴行山。她說：「一星期之中，最鍾意星期五，因為可以去行山。行山後才發現，香港的山嶺真漂亮。郊野公園是寶藏，山水相連，風光如畫。在香港，行山會上癮，停了就會腳痕。」她更說因太喜歡行山，如果超過兩星期沒行山，便會自覺抑鬱。怪不得，香港山頭滿是銀髮族。可以想像，嫂嫂自覺雙腳不靈，會是多大的困擾。

不過，我們不得不承認一個事實，隨着年齡不斷增長、身體不斷老化，雙腳無力亦是難免。因為老化，肌肉功能亦會隨之產生變化，包括肌力下降、膝頭伸直變慢、肌肉疲勞、腳軟無力、無法久站、走路時雙腳發抖等。因此，有人說「人老腳先衰」。

雙腳首當其衝「被消耗」

然而，腳衰是自然現象。現代人愈來愈長壽，活過百歲絕不稀奇。而在這百年中（有幸或超過120歲呢！）都一直在消耗着自己的雙腳。在眾多身體器官及組織中，雙腳首當其衝「被消耗」。因為每走一步路，雙腳都在撞擊地面，不管有多疲累，仍然要操勞地踏撞。而每一天起來，雙腳要承托身軀；不管我們囤積了多少磅數，雙腳仍然要撐到底。所以，最先積勞成疾、保用期滿，自然是雙腳了。如果想變老之後仍然行得走得，就算不是健步如飛，至少也活動自如；就要注意雙腳保健，尤其關節的保護及鍛煉，便是我們不能缺少的功課。

踏入人生下半場，下肢關節疾病是常見病之一。下肢關節包括髖關節、膝關節和足踝關節等。任何下肢關節都有可能患上退化性關節炎。一旦關節炎發作，痛楚亦隨之而來。最常見下肢關節炎是膝關節退化關節炎，即「膝頭哥痛」。雖膝痛並非急症，但痛楚令患者上落樓梯難受，有些連走平路也會步履蹣跚；行山、跳舞及打波更是不用想了。此痛症大大影響了患者活動能力。由於患者人數眾多，公立醫院換膝手術已遠超負荷，輪候時間一般要2至3年。碰上嚴峻疫情，所有非緊急手術都擱置，那更不敢想像，患者只能望穿秋水。

但是，下肢關節病痛又豈止是膝痛呢！還有足踝痛、腳板底痛、半月板受傷、腳筋斷裂、腰骨痛、坐骨神經痛等。而這些痛楚每每都使我們動彈不得。究其病因，可以歸納為：老化萎縮、創傷後遺、壓力負荷。

上班族久坐 腹背核心肌萎縮

體力勞動可引致不同損傷。工作勞損使腰背長期受壓，產生痛楚。就算是辦公室一族，如果經常坐一整天，極少活動，背部和腹部核心肌肉會萎縮。累月經年後，脊骨支撐會減弱，各種脊骨問題，如寒背、腰痛、坐骨神經痛亦隨之出現。所以，在職人士要留意背部健康。工作期間定時做腰部運動，強健筋肌。退休人士應透過各種運動，例如游泳、腰腹肌肉訓練，重建核心肌肉，使腰骨挺直，步履穩健。

至於其他損傷，如撕裂肌腱，常見於劇烈運動時。常聽聞運動員在球賽中踢斷腳筋，或行山友「抝柴」意外，這都是與熱身未夠、拉筋不足有關。很多友人投訴腳底痛或腳板底肌腱痛，這都是腳底小骨及肌腱長期受壓及勞損發炎所引致。

■鍛煉貼士：拉筋強肌穿好鞋 雙腳撐更久

因工作或運動引致勞損，既成事實，不能改變。因此，只有向前看；往後日子要加倍注意足部健康，務必讓雙腳可以持續陪伴我們走下去。

強肌運動 每周最少做3天

首先，下肢肌肉要強化，拉筋鍛煉不可少。

身體由下肢支撐進行不同活動。肌肉及肌腱能保護下肢關節，但隨年齡增長，肌腱柔韌度減低，肌肉的力量亦會減弱，甚至流失。若我們做一些較劇烈的運動如行山、跑步、踢波、跳舞等，身體很容易受傷。所以，為了提升肌腱筋骨柔韌度，正確拉筋確是一個好方法。我有一個朋友參加了拉筋班一年多，便收到脫胎換骨之效；不但手腳活動能力大增，整個人也輕盈活躍得多。所以，拉筋鍛煉不可少。此外，下肢肌肉訓練，尤其膝關節對上的四頭肌訓練，至為重要。可以用健身單車、深蹲、自由踢腿動作來鍛煉。踏入人生下半場的你和我，最好1星期撥出3天時間，每次約30分鐘，做強化肌肉運動。

其次，扁平足患要矯正，保護雙腿莫遲疑。

平衡狀態對腳部健康很重要；雙腳最好能平均分擔體重。腳底呈微彎弧線，這漂亮形狀可讓體重均衡分散，不會讓腳部承受不合理的負擔。不過，當關節、肌肉或韌帶功能衰退，腳底彎弧度可能會崩塌，稱為「扁平足」。有扁平足者是先天性，但亦有不少是因老化而不自知。扁平足患者應用保護腳底的防護鞋墊及厚底鞋，以減低足部關節及肌腱壓力。人生下半場人士更應注意足底健康，做運動時要穿著合適鞋履作保護。在選擇行山路線時，要減少崎嶇及多石級的山徑，戴上護膝及行山杖，減輕關節受壓風險。很多足底肌腱問題都是因為超乎其可承受的壓力所造成，因此，我們策劃活動時必定要量力以為，不要參與一些雙腿無法承受的活動。那麼，受傷風險自然降低，雙腿的支撐可更長久。

減磅減雙腳負荷

最後，標準體重要保持，減少負荷雙腳靈。

體重負荷對下肢關節如臗及膝的損耗是極之嚴重。尤其踏入50歲後，新陳代謝轉慢，中年發福，體重節節攀升，沉重的身軀對下肢構成巨大壓力。因此，我常常向有關節毛病的人提出以下忠告：減磅、減肥、減輕體重。我總覺得，意外損傷有時無可避免，但是注意體重應該較易辦到。不過，當我向太太提出以上忠告時，她卻兇巴巴的回應：「梁萬福，不是人人像你般幸運，得天獨厚，食極唔肥。對於有些人淨飲水都會肥，減肥，簡直是終身事業呀！」不管太太接納與否，我仍然常常提醒她：重中之重，要注意體重。

不過，年長人士突然腳軟無力，亦可能是嚴重疾病如：腦血管病變、柏金遜症、頸椎脊髓病變、腰椎間盤疾病的先兆，「發軟蹄」不單只是因退化及勞損所致。因此，我建議嫂嫂多作檢查才決定選擇何種治療及鍛煉。

文：梁萬福（老人科專科醫生）

編輯：王翠麗

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