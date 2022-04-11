好zone動：腰痠背痛「自撐」鬆一鬆

在手法治療上，有種手法叫壓力緩解法（decompression），原理就像將摺疊了的風琴拉開，從而減輕腰背壓力。

不過，這種手法治療比較「激烈」，需要專業技術，而且不是每一個病人都適合，例如本身有骨質疏鬆問題，或比較害怕做手法治療的朋友。

一個較溫和的放鬆腰背運動，叫作「自我牽引」，雖然效果未必如decompression，但都有助紓緩腰背壓力。做法是利用一張有扶手的椅，雙手在扶手上撐起，腰部及臀部凌空，好像讓腰部向下墜。雖然這個不是很大的牽引，但可讓腰部有伸直的感覺，從而減輕壓力。

■牽引運動

準備姿勢：

坐在有扶手的椅上，保持腰背挺直

動作：

雙手平均用力撐起身體，臀部離開座位約1至2個拳頭的高度，然後左右搖擺約10下，整個過程雙腳不要用力

注意事項：

1. 肩膀放鬆，不要縮起肩膀

2. 保持正常呼吸，不要閉氣

運動期間如有不適情况，應馬上停止，並尋求相關專業意見

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：周錦浩（註冊物理治療師）